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СК возбудил дело после гибели двух девушек в водоеме в Уссурийске - РИА Новости, 09.07.2026
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16:23 09.07.2026 (обновлено: 17:08 09.07.2026)
СК возбудил дело после гибели двух девушек в водоеме в Уссурийске

В Уссурийске СК возбудил дело после гибели двух девушек в водоеме в парке

© Фото : МЧС Приморского края/MAXСпасатели нашли тела двух девушек, утонувших в водоеме в парке в приморском Уссурийске
Спасатели нашли тела двух девушек, утонувших в водоеме в парке в приморском Уссурийске - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : МЧС Приморского края/MAX
Спасатели нашли тела двух девушек, утонувших в водоеме в парке в приморском Уссурийске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Уссурийске в парке отдыха и спорта «Радужный» утонули две девушки, еще одну спасли сотрудники базы.
  • СУСК России по Приморскому краю возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
ВЛАДИВОСТОК, 9 июл – РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели двух девушек в водоеме в парке в Уссурийске, сообщило СУСК России по Приморскому краю.
Как сообщало ГУМЧС РФ по региону, тела двух утонувших девушек 2008 и 2005 годов рождения были найдены в четверг в водоеме в парке отдыха и спорта "Радужный" в Уссурийске. Третью девушку - 2006 года рождения - спасли сотрудники базы.
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"По данному факту следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по... ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
Следователи проводят комплекс следственных действий, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины смерти, добавили в СУСК.
По данным ведомства, три девушки подошли слишком близко к водоему и оступились, оказавшись втроем в воде.
Прокуратура Приморья в свою очередь сообщила, что установление всех обстоятельств произошедшего находится на контроле надзорного ведомства, на место происшествия выехал уссурийский городской прокурор Михаил Рудницкий.
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