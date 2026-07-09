Спасатели нашли тела двух девушек, утонувших в водоеме в парке в приморском Уссурийске

Спасатели нашли тела двух девушек, утонувших в водоеме в парке в приморском Уссурийске

СК возбудил дело после гибели двух девушек в водоеме в Уссурийске

Краткий пересказ от РИА ИИ В Уссурийске в парке отдыха и спорта «Радужный» утонули две девушки, еще одну спасли сотрудники базы.

СУСК России по Приморскому краю возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

ВЛАДИВОСТОК, 9 июл – РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели двух девушек в водоеме в парке в Уссурийске, сообщило СУСК России по Приморскому краю.

Как сообщало ГУМЧС РФ по региону, тела двух утонувших девушек 2008 и 2005 годов рождения были найдены в четверг в водоеме в парке отдыха и спорта "Радужный" в Уссурийске . Третью девушку - 2006 года рождения - спасли сотрудники базы.

"По данному факту следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по... ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении

Следователи проводят комплекс следственных действий, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины смерти, добавили в СУСК.

По данным ведомства, три девушки подошли слишком близко к водоему и оступились, оказавшись втроем в воде.