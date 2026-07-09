СК возбудил дело после гибели двух девушек в водоеме в Уссурийске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Уссурийске в парке отдыха и спорта «Радужный» утонули две девушки, еще одну спасли сотрудники базы.
- СУСК России по Приморскому краю возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
ВЛАДИВОСТОК, 9 июл – РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели двух девушек в водоеме в парке в Уссурийске, сообщило СУСК России по Приморскому краю.
Как сообщало ГУМЧС РФ по региону, тела двух утонувших девушек 2008 и 2005 годов рождения были найдены в четверг в водоеме в парке отдыха и спорта "Радужный" в Уссурийске. Третью девушку - 2006 года рождения - спасли сотрудники базы.
"По данному факту следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по... ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
Следователи проводят комплекс следственных действий, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины смерти, добавили в СУСК.
По данным ведомства, три девушки подошли слишком близко к водоему и оступились, оказавшись втроем в воде.
Прокуратура Приморья в свою очередь сообщила, что установление всех обстоятельств произошедшего находится на контроле надзорного ведомства, на место происшествия выехал уссурийский городской прокурор Михаил Рудницкий.