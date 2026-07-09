Осмотр погибших в Туве девочек не выявил признаков насильственной смерти

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Туве нашли тела двух девочек, которые ушли из дома в Кызыле вечером 1 июля и не вернулись.
- Осмотр тел погибших девочек не выявил признаков насильственной смерти.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Осмотр тел погибших девочек в Туве не выявил признаков, свидетельствующих о насильственном характере смерти, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"В ходе осмотра тел погибших с участием судебно-медицинского эксперта признаков, свидетельствующих о насильственном характере смерти несовершеннолетних, не обнаружено", - говорится в сообщении ведомства.
Следствие продолжается, для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.