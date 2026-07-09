Осмотр погибших в Туве девочек не выявил признаков насильственной смерти

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Осмотр тел погибших девочек в Туве не выявил признаков, свидетельствующих о насильственном характере смерти, сообщили РИА Новости в СК РФ.

"В ходе осмотра тел погибших с участием судебно-медицинского эксперта признаков, свидетельствующих о насильственном характере смерти несовершеннолетних, не обнаружено", - говорится в сообщении ведомства.