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Осмотр погибших в Туве девочек не выявил признаков насильственной смерти - РИА Новости, 09.07.2026
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12:04 09.07.2026 (обновлено: 12:49 09.07.2026)
Осмотр погибших в Туве девочек не выявил признаков насильственной смерти

СК: осмотр погибших в Туве девочек не выявил признаков насильственной смерти

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Туве нашли тела двух девочек, которые ушли из дома в Кызыле вечером 1 июля и не вернулись.
  • Осмотр тел погибших девочек не выявил признаков насильственной смерти.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Осмотр тел погибших девочек в Туве не выявил признаков, свидетельствующих о насильственном характере смерти, сообщили РИА Новости в СК РФ.
О пропаже двух 12-летних девочек на минувшей неделе сообщило республиканское МВД. Подростки ушли из своих домов в Кызыле вечером 1 июля, но так и не вернулись. Позже СК по республике Тыва сообщил о нахождении тела одной из девочек на берегу реки Енисей, вторая погибшая была найдена у села Ийи-Тал.
"В ходе осмотра тел погибших с участием судебно-медицинского эксперта признаков, свидетельствующих о насильственном характере смерти несовершеннолетних, не обнаружено", - говорится в сообщении ведомства.
Следствие продолжается, для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)РоссияКызылРеспублика Тыва
 
 
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