Суд заключил под стражу женщину, подозреваемую в убийстве дочери в Ачинске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ачинский городской суд заключил под стражу женщину, обвиняемую в убийстве дочери, до 29 августа включительно.
- Женщине предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.
- По данным следствия, женщина задушила девочку в безлюдном месте около железнодорожных путей, а затем уехала в Новосибирск.
КРАСНОЯРСК, 9 июл – РИА Новости. Ачинский городской суд заключил под стражу до конца лета женщину, обвиняемую в убийстве дочери в красноярском Ачинске, сообщает региональное управление СК РФ.
"Судом по ходатайству следствия обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. До 29 августа включительно", - говорится в сообщении.
Женщина с пятилетней девочкой пропали в Ачинске 27 июня. Об их исчезновении сообщил супруг, отметив, что она могла уходить из дома и раньше. Пятого июля девочку нашли мертвой на железнодорожной насыпи в Ачинске, а 7 июля мать разыскали в Новосибирске. В среду ее задержали по подозрению в убийстве своей дочки.
По данным следствия, она задушила девочку в безлюдном месте около железнодорожных путей, а после автостопом уехала до Новосибирска. Ей будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.