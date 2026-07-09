Суд заключил под стражу женщину, подозреваемую в убийстве дочери в Ачинске

Краткий пересказ от РИА ИИ Ачинский городской суд заключил под стражу женщину, обвиняемую в убийстве дочери, до 29 августа включительно.

Женщине предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.

По данным следствия, женщина задушила девочку в безлюдном месте около железнодорожных путей, а затем уехала в Новосибирск.

КРАСНОЯРСК, 9 июл – РИА Новости. Ачинский городской суд заключил под стражу до конца лета женщину, обвиняемую в убийстве дочери в красноярском Ачинске, сообщает региональное управление СК РФ.

"Судом по ходатайству следствия обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. До 29 августа включительно", - говорится в сообщении.

По данным СК , женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Женщина с пятилетней девочкой пропали в Ачинске 27 июня. Об их исчезновении сообщил супруг, отметив, что она могла уходить из дома и раньше. Пятого июля девочку нашли мертвой на железнодорожной насыпи в Ачинске, а 7 июля мать разыскали в Новосибирске. В среду ее задержали по подозрению в убийстве своей дочки.