Рейтинг@Mail.ru
Суд заключил под стражу женщину, подозреваемую в убийстве дочери в Ачинске - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 09.07.2026 (обновлено: 11:41 09.07.2026)
Суд заключил под стражу женщину, подозреваемую в убийстве дочери в Ачинске

СК: суд заключил под стражу женщину, подозреваемую в убийстве дочери в Ачинске

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ачинский городской суд заключил под стражу женщину, обвиняемую в убийстве дочери, до 29 августа включительно.
  • Женщине предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.
  • По данным следствия, женщина задушила девочку в безлюдном месте около железнодорожных путей, а затем уехала в Новосибирск.
КРАСНОЯРСК, 9 июл – РИА Новости. Ачинский городской суд заключил под стражу до конца лета женщину, обвиняемую в убийстве дочери в красноярском Ачинске, сообщает региональное управление СК РФ.
"Судом по ходатайству следствия обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. До 29 августа включительно", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Подозреваемая в убийстве дочки в Ачинске рассказала о мотиве преступления
8 июля, 20:52
По данным СК, женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).
Женщина с пятилетней девочкой пропали в Ачинске 27 июня. Об их исчезновении сообщил супруг, отметив, что она могла уходить из дома и раньше. Пятого июля девочку нашли мертвой на железнодорожной насыпи в Ачинске, а 7 июля мать разыскали в Новосибирске. В среду ее задержали по подозрению в убийстве своей дочки.
По данным следствия, она задушила девочку в безлюдном месте около железнодорожных путей, а после автостопом уехала до Новосибирска. Ей будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.
Задержание подозреваемой в убийстве дочери в Ачинске. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Женщина, подозреваемая в убийстве дочки в Ачинске, задушила ее у ж/д путей
8 июля, 20:20
 
ПроисшествияАчинскСледственный комитет России (СК РФ)НовосибирскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала