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В Первоуральске подростка обвинили в диверсии на железной дороге - РИА Новости, 09.07.2026
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10:04 09.07.2026 (обновлено: 12:29 09.07.2026)
В Первоуральске подростка обвинили в диверсии на железной дороге

СК: подростка обвинили в диверсии на железнодорожной дороге в Первоуральске

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Статуя Фемиды. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подростку из Первоуральска предъявили обвинение в диверсии на объекте железнодорожной инфраструктуры.
  • Несовершеннолетний поджег железнодорожное оборудование на перегоне станций «Подволошная — Первоуральск» за обещанное денежное вознаграждение от злоумышленника, действующего в интересах Украины.
  • Подростка задержали сразу после совершения преступления, он заключен под стражу.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Подростку за поджог железнодорожного оборудования в Первоуральске в Свердловской области предъявили обвинение в диверсии, сообщил СК РФ.
Свердловской области несовершеннолетнему предъявлено обвинение в совершении диверсии на объекте железнодорожной инфраструктуры", – говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
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По данным Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России, в конце июня с 15-летним обвиняемым связался через соцсети злоумышленник, действующий в интересах Украины, и за обещанное денежное вознаграждение склонил его к совершению преступления.
"Фигурант, находясь на перегоне станций "Подволошная –Первоуральск" Свердловской железной дороги, расположенного в городе Первоуральске, совершил поджог железнодорожного оборудования, отвечающего за безопасность движения поездов", – уточнили в СК.
Подростка задержали сразу после совершения преступления, сейчас он заключен под стражу, следствие устанавливает все обстоятельства преступления и его заказчиков.
Как добавили РИА Новости в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, вину подросток в предъявленном обвинении признал.
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ПроисшествияПервоуральскСвердловская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Свердловская железная дорога
 
 
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