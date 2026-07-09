В Первоуральске подростка обвинили в диверсии на железной дороге

Краткий пересказ от РИА ИИ Подростку из Первоуральска предъявили обвинение в диверсии на объекте железнодорожной инфраструктуры.

Несовершеннолетний поджег железнодорожное оборудование на перегоне станций «Подволошная — Первоуральск» за обещанное денежное вознаграждение от злоумышленника, действующего в интересах Украины.

Подростка задержали сразу после совершения преступления, он заключен под стражу.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Подростку за поджог железнодорожного оборудования в Первоуральске в Свердловской области предъявили обвинение в диверсии, сообщил СК РФ.

"В Свердловской области несовершеннолетнему предъявлено обвинение в совершении диверсии на объекте железнодорожной инфраструктуры", – говорится в сообщении ведомства в канале на платформе " Макс ".

По данным Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России, в конце июня с 15-летним обвиняемым связался через соцсети злоумышленник, действующий в интересах Украины, и за обещанное денежное вознаграждение склонил его к совершению преступления.

"Фигурант, находясь на перегоне станций "Подволошная –Первоуральск" Свердловской железной дороги, расположенного в городе Первоуральске, совершил поджог железнодорожного оборудования, отвечающего за безопасность движения поездов", – уточнили в СК.

Подростка задержали сразу после совершения преступления, сейчас он заключен под стражу, следствие устанавливает все обстоятельства преступления и его заказчиков.