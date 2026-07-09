Сирия приветствовала шаг США по снятию статуса спонсора терроризма

Краткий пересказ от РИА ИИ Сирия приветствует объявление США о начале процедуры исключения республики из списка государств-спонсоров терроризма.

В МИД Сирии назвали этот шаг важным развитием на пути сирийско-американских отношений.

В ведомстве отметили, что снятие статуса спонсора терроризма и отмена санкций будут способствовать экономическому восстановлению Сирии.

БЕЙРУТ, 9 июл — РИА Новости. Сирия приветствует объявление США о начале процедуры исключения республики из американского списка государств — спонсоров терроризма, говорится в заявлении сирийского МИД.

"Сирийская Арабская Республика приветствует объявление Соединенными Штатами Америки после переговоров, состоявшихся сегодня между президентом САР (на переходный период - ред.) Ахмедом аш-Шараа и президентом США Дональдом Трампом, о начале процедуры отмены закона о внесении Сирии в список государств — спонсоров терроризма, куда она была включена в 1979 году", — говорится в заявлении.

В МИД Сирии назвали этот шаг важным развитием на пути сирийско-американских отношений, основанных на диалоге, взаимном уважении и общих интересах.

Ведомство отметило, что снятие этого статуса наряду с отменой санкций будет способствовать экономическому восстановлению Сирии, созданию условий для реконструкции, развитию торговли и инвестиций в интересах сирийского народа, а также поддержке безопасности и стабильности в регионе.