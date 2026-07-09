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Сирия приветствовала шаг США по снятию статуса спонсора терроризма - РИА Новости, 09.07.2026
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00:36 09.07.2026
Сирия приветствовала шаг США по снятию статуса спонсора терроризма

Сирия приветствовала начало процедуры по снятию статуса спонсора терроризма

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сирия приветствует объявление США о начале процедуры исключения республики из списка государств-спонсоров терроризма.
  • В МИД Сирии назвали этот шаг важным развитием на пути сирийско-американских отношений.
  • В ведомстве отметили, что снятие статуса спонсора терроризма и отмена санкций будут способствовать экономическому восстановлению Сирии.
БЕЙРУТ, 9 июл — РИА Новости. Сирия приветствует объявление США о начале процедуры исключения республики из американского списка государств — спонсоров терроризма, говорится в заявлении сирийского МИД.
"Сирийская Арабская Республика приветствует объявление Соединенными Штатами Америки после переговоров, состоявшихся сегодня между президентом САР (на переходный период - ред.) Ахмедом аш-Шараа и президентом США Дональдом Трампом, о начале процедуры отмены закона о внесении Сирии в список государств — спонсоров терроризма, куда она была включена в 1979 году", — говорится в заявлении.
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В МИД Сирии назвали этот шаг важным развитием на пути сирийско-американских отношений, основанных на диалоге, взаимном уважении и общих интересах.
Ведомство отметило, что снятие этого статуса наряду с отменой санкций будет способствовать экономическому восстановлению Сирии, созданию условий для реконструкции, развитию торговли и инвестиций в интересах сирийского народа, а также поддержке безопасности и стабильности в регионе.
Ранее президент США Дональд Трамп в Анкаре объявил о решении исключить Сирию из американского списка государств — спонсоров терроризма. По данным агентства Reuters, американская администрация уведомила конгресс о решении, после чего начинается обязательный 45-дневный период рассмотрения перед окончательным снятием статуса.
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