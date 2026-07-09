Симоньян: задержанному в Британии продюсеру RT не предъявили обвинений

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Задержанному в Великобритании продюсеру RT Джеймсу Скотту не предъявили никаких официальных обвинений, сообщила Маргарита Симоньян.
- Сейчас с ним все в порядке.
- Во время задержания у Скотта забрали всю технику и допрашивали его несколько часов на тему политических взглядов и России.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Задержанному в Великобритании продюсеру RT Джеймсу Скотту не предъявили никаких официальных обвинений, сейчас с ним все в порядке, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
В четверг Скотт сообщил, что его допрашивали в аэропорту Манчестера на тему политических взглядов.
"Интересовались его политическими взглядами и Россией. Потом отпустили, не предъявив никаких официальных обвинений. Сейчас с ним все в порядке", - написала Симоньян в канале на платформе "Макс".
По словам главреда, Скотт был задержан по подозрению в терроризме, у него забрали всю технику и допрашивали в течение нескольких часов.