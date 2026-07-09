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Симоньян: задержанному в Британии продюсеру RT не предъявили обвинений - РИА Новости, 09.07.2026
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18:18 09.07.2026 (обновлено: 18:24 09.07.2026)
Симоньян: задержанному в Британии продюсеру RT не предъявили обвинений

Симоньян: задержанному в Британии продюсеру RT Скотту не предъявили обвинений

© Маргарита Симоньян/MAXПродюсер RT Джеймс Скотт
Продюсер RT Джеймс Скотт - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Маргарита Симоньян/MAX
Продюсер RT Джеймс Скотт. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Задержанному в Великобритании продюсеру RT Джеймсу Скотту не предъявили никаких официальных обвинений, сообщила Маргарита Симоньян.
  • Сейчас с ним все в порядке.
  • Во время задержания у Скотта забрали всю технику и допрашивали его несколько часов на тему политических взглядов и России.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Задержанному в Великобритании продюсеру RT Джеймсу Скотту не предъявили никаких официальных обвинений, сейчас с ним все в порядке, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
В четверг Скотт сообщил, что его допрашивали в аэропорту Манчестера на тему политических взглядов.
"Интересовались его политическими взглядами и Россией. Потом отпустили, не предъявив никаких официальных обвинений. Сейчас с ним все в порядке", - написала Симоньян в канале на платформе "Макс".
По словам главреда, Скотт был задержан по подозрению в терроризме, у него забрали всю технику и допрашивали в течение нескольких часов.
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
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