Краткий пересказ от РИА ИИ Задержанному в Великобритании продюсеру RT Джеймсу Скотту не предъявили никаких официальных обвинений, сообщила Маргарита Симоньян.

Сейчас с ним все в порядке.

Во время задержания у Скотта забрали всю технику и допрашивали его несколько часов на тему политических взглядов и России.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Задержанному в Великобритании продюсеру RT Джеймсу Скотту не предъявили никаких официальных обвинений, сейчас с ним все в порядке, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

В четверг Скотт сообщил, что его допрашивали в аэропорту Манчестера на тему политических взглядов.

"Интересовались его политическими взглядами и Россией. Потом отпустили, не предъявив никаких официальных обвинений. Сейчас с ним все в порядке", - написала Симоньян в канале на платформе " Макс ".