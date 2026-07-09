Минтранс Подмосковья рассказал об активном развитии инфраструктуры для СИМ

Молодые люди катаются на самокатах

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Инфраструктура для средств индивидуальной мобильности активно развивается в Московской области. Соглашения с операторами СИМ заключили уже 23 городских и муниципальных округа, сообщил Инфраструктура для средств индивидуальной мобильности активно развивается в Московской области. Соглашения с операторами СИМ заключили уже 23 городских и муниципальных округа, сообщил 360.ru со ссылкой на региональный минтранс.

В документах определены требования к размещению транспорта, время работы сервисов и зоны ограничения скорости. Для обеспечения безопасности утвержден единый подход.

"Чтобы обеспечить комфортную и безопасную среду для всех участников движения, присутствие и координация сервисов проката в городах Подмосковья организовываются администрациями муниципалитетов согласно особенностям их улично-дорожной сети", – объяснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.