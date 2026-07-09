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Минтранс Подмосковья рассказал об активном развитии инфраструктуры для СИМ - РИА Новости, 09.07.2026
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Новости Подмосковья
 
20:40 09.07.2026

Минтранс Подмосковья рассказал об активном развитии инфраструктуры для СИМ

© РИА Новости / Максим БлиновМолодые люди катаются на самокатах
Молодые люди катаются на самокатах - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Инфраструктура для средств индивидуальной мобильности активно развивается в Московской области. Соглашения с операторами СИМ заключили уже 23 городских и муниципальных округа, сообщил 360.ru со ссылкой на региональный минтранс.
В документах определены требования к размещению транспорта, время работы сервисов и зоны ограничения скорости. Для обеспечения безопасности утвержден единый подход.
"Чтобы обеспечить комфортную и безопасную среду для всех участников движения, присутствие и координация сервисов проката в городах Подмосковья организовываются администрациями муниципалитетов согласно особенностям их улично-дорожной сети", – объяснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.
На данный момент соглашения действуют в Балашихе, Красногорске, Подольске, Реутове и ряде других территорий. Остальные муниципалитеты находятся в процессе заключения договоров.
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