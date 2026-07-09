Шуваев сообщил о начале уборочной кампании в Белгородской области

БЕЛГОРОД, 9 июл – РИА Новости. Уборочная кампания стартовала в Белгородской области, в этом году в общей сложности белгородским аграриям предстоит убрать почти 600 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

"В Белгородской области стартовала уборочная кампания… Ожидаем, что валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составит порядка трех миллионов тонн", - сказал Шуваев, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.

Большую часть составляют озимые — более 363 тысяч гектаров, из которых свыше 351 тысячи гектаров — пшеница. Яровой сев этих культур занимает почти 230 тысяч гектаров, в том числе 64,7 тысячи — ячмень, 68,6 тысячи — яровая пшеница, 87,7 тысячи — кукуруза на зерно и 4,1 тысячи — зернобобовые.

Врио губернатора отметил, что традиционно первыми вышли в поля и приступили к уборке ранних зерновых культур хозяйства Вейделевского и Ровеньского округов. Сейчас в Вейделевском округе уже убрано 64 гектара озимого ячменя с урожайностью 46,6 центнера с гектара и 200 гектаров озимой пшеницы с урожайностью 50 центнеров с гектара. В Ровеньском округе убрано 337 гектаров озимой пшеницы с показателем 40 центнеров с гектара.