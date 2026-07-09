ВСУ атаковали Белгородскую область 75 раз за сутки, один человек погиб

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские войска за минувшие сутки 75 раз атаковали дронами десять муниципалитетов Белгородской области.
- В результате атаки погиб один мирный житель, 22 получили ранения различной степени тяжести.
- Расчетами ПВО и всех задействованных подразделений над регионом сбиты и подавлены 99 беспилотников, также противник совершил три артиллерийских обстрела.
БЕЛГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 75 раз атаковали дронами десять муниципалитетов Белгородской области, один мирный житель погиб, 22 получили ранения различной степени тяжести, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
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"За минувшие сутки ВСУ 75 раз атаковали территорию Белгородской области. Удары нанесены по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам", - написал Шуваев в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что расчетами ПВО и всех задействованных подразделений над регионом сбиты и подавлены 99 беспилотников, также противник совершил три артиллерийских обстрела.
"В результате вражеской атаки ВСУ погиб мирный житель в Белгородском округе… В Белгороде, Белгородском, Борисовском, Валуйском, Ракитянском и Шебекинском округах получили ранения 22 мирных жителя", - уточнил врио губернатора.
Кроме того, как сообщает оперштаб в своем Telegram-канале, в среду в детской областной клинической больнице оказана помощь семилетнему ребенку, который получил акубаротравму от взрыва дрона в поселке Ракитное 7 июля.
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