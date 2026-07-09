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Дроны "Севера" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 09.07.2026
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Дроны "Севера" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

Дроны "Севера" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на сумском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчет беспилотных систем российской группировки войск «Север» обнаружил и уничтожил замаскированный пункт управления БПЛА ВСУ на Сумском направлении.
  • Пункт управления был обнаружен благодаря заметным следам деятельности противника, таким как антенна, следы техники и дым.
КУРСК, 9 июл - РИА Новости. Расчет беспилотных систем российской группировки войск "Север" обнаружил и уничтожил замаскированный пункт управления БПЛА ВСУ на Сумском направлении, сообщил РИА Новости оператор расчета с позывным Бит.
«
"В свободной охоте мы ищем любые цели, выходящие за рамки стандартной тактики. В этот раз при облете лесного массива заметили выносную антенну, следы техники, дым. Снизились - увидели ретрансляторы, рядом генератор", - рассказал Бит.
По словам военнослужащего, противник координировал свои дроны с этой точки.
"Мы доложили командованию и сразу подняли FPV-дрон на оптоволокне. Зашли с фланга, точно навели на замаскированный блиндаж и поразили прямым попаданием. В результате пункт управления полностью разрушен, оборудование разбито. Противник лишился возможности управлять своими дронами на этом участке", - добавил он.
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