Дроны "Севера" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

"В свободной охоте мы ищем любые цели, выходящие за рамки стандартной тактики. В этот раз при облете лесного массива заметили выносную антенну, следы техники, дым. Снизились - увидели ретрансляторы, рядом генератор", - рассказал Бит.

По словам военнослужащего, противник координировал свои дроны с этой точки.

"Мы доложили командованию и сразу подняли FPV-дрон на оптоволокне. Зашли с фланга, точно навели на замаскированный блиндаж и поразили прямым попаданием. В результате пункт управления полностью разрушен, оборудование разбито. Противник лишился возможности управлять своими дронами на этом участке", - добавил он.