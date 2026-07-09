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Сенатор рассказал о последствиях возможного "закрытия неба" над Украиной - РИА Новости, 09.07.2026
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13:38 09.07.2026 (обновлено: 21:39 09.07.2026)
Сенатор рассказал о последствиях возможного "закрытия неба" над Украиной

Джабаров: закрытие неба над Украиной может привести к масштабированию конфликта

© Фото : предоставлено Екатериной ТройноСенатор Владимир Джабаров
Сенатор Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : предоставлено Екатериной Тройно
Сенатор Владимир Джабаров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сенатор Владимир Джабаров считает, что «закрытие неба» над Украиной может привести к масштабированию конфликта и создать угрозу для России.
  • Президент США Дональд Трамп допустил возможность «закрытия неба» над Украиной для обеспечения безопасности, но отметил, что такая мера вряд ли потребуется.
  • Джабаров полагает, что Трамп может не до конца осознавать последствия «закрытия неба» над Украиной, которые приведут к войне и использованию опасного вида оружия.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Закрытие неба над Украиной может привести к масштабированию конфликта, создать угрозу для России с самыми негативными последствиями для агрессоров, считает сенатор Владимир Джабаров.
Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон при необходимости может пойти на "закрытие неба" над Украиной для обеспечения безопасности, однако отметил, что такая мера вряд ли потребуется.
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"Трамп может до конца не осознавать, что закрытие воздушного пространства над Украиной будет означать войну и масштабирование конфликта", — написал сенатор в своем Telegram-канале.
По логике, навязанной самой воинствующей частью европейских русофобов президенту США, "при закрытии неба Украина сможет атаковать российские объекты, тогда как ракеты ВС России будут уничтожаться еще на подлете", написал он.
Джабаров предположил, что американский лидер сделал такое заявление под влиянием обстановки, сложившейся на саммите НАТО.
«

"Если Трампу не понятно, я думаю, военные ему быстро объяснят, что это будет не война между Украиной и Россией. Это будет война с использованием самого опасного вида оружия", — заключил политик.

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