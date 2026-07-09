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СБУ заявила о задержании участника конфликта из-за мобилизации во Львове - РИА Новости, 09.07.2026
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22:56 09.07.2026
СБУ заявила о задержании участника конфликта из-за мобилизации во Львове

СБУ задержала участника конфликта между жителями Львова и сотрудниками ТЦК

© Фото : СБУНашивка СБУ
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Служба безопасности Украины заявила о задержании мужчины, подозреваемого в избиении полицейского во Львове.
  • Задержанный участвовал в конфликте между жителями и сотрудниками военкомата из-за силовой мобилизации.
  • Всем лицам, причастным к конфликту, грозит до восьми лет лишения свободы.
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании мужчины, который стал участником масштабного конфликта между гражданскими и сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) из-за силовой мобилизации.
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщало, что во Львове произошел масштабный конфликт между жителями и сотрудниками военкомата из-за силовой мобилизации. Позднее издание со ссылкой на местные сообщества сообщило, что сотрудник военкомата, который вместе с коллегами ударил мужчину и тем самым спровоцировал конфликт, оказался тренером по единоборствам по имени Роман Удут.
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"Служба безопасности и национальная полиция в течение суток установили и задержали во Львове мужчину, которого подозревают в избиении полицейского 8 июля этого года. Фигурантом является 23-летний житель Львова, который находился среди лиц, которые сначала заблокировали служебный автомобиль украинских защитников, повредили его, а затем перевернули", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
По данным СБУ, задержанному готовятся предъявить обвинение по статьям "Насилие в отношении работника правоохранительного органа" и "Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного, холодного оружия или других специально заготовленных предметов". Само уголовное дело по факту конфликта расследуется по статье "Препятствование законной деятельности вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период".
Сейчас устанавливаются все лица, причастные к конфликту. Всем грозит до восьми лет лишения свободы.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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