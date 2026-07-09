Краткий пересказ от РИА ИИ Служба безопасности Украины заявила о задержании мужчины, подозреваемого в избиении полицейского во Львове.

Задержанный участвовал в конфликте между жителями и сотрудниками военкомата из-за силовой мобилизации.

Всем лицам, причастным к конфликту, грозит до восьми лет лишения свободы.

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании мужчины, который стал участником масштабного конфликта между гражданскими и сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) из-за силовой мобилизации.

Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщало, что во Львове произошел масштабный конфликт между жителями и сотрудниками военкомата из-за силовой мобилизации. Позднее издание со ссылкой на местные сообщества сообщило, что сотрудник военкомата, который вместе с коллегами ударил мужчину и тем самым спровоцировал конфликт, оказался тренером по единоборствам по имени Роман Удут.

"Служба безопасности и национальная полиция в течение суток установили и задержали во Львове мужчину, которого подозревают в избиении полицейского 8 июля этого года. Фигурантом является 23-летний житель Львова, который находился среди лиц, которые сначала заблокировали служебный автомобиль украинских защитников, повредили его, а затем перевернули", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ

По данным СБУ, задержанному готовятся предъявить обвинение по статьям "Насилие в отношении работника правоохранительного органа" и "Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного, холодного оружия или других специально заготовленных предметов". Само уголовное дело по факту конфликта расследуется по статье "Препятствование законной деятельности вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период".

Сейчас устанавливаются все лица, причастные к конфликту. Всем грозит до восьми лет лишения свободы.