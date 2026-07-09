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Сотрудники СБУ избили первого замдиректора "Украинской бронетехники" - РИА Новости, 09.07.2026
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17:15 09.07.2026
Сотрудники СБУ избили первого замдиректора "Украинской бронетехники"

Сотрудники СБУ избили первого замдиректора "Украинской бронетехники" при обысках

© Фото : Служба безопасности УкраиныСотрудник СБУ
Сотрудник СБУ - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : Служба безопасности Украины
Сотрудник СБУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первого заместителя директора ООО "Украинская бронетехника" жестоко избили сотрудники СБУ во время обысков у него дома.
  • Обыски проводились в рамках дела, которое компания называет сфальсифицированным.
  • Дело касается контракта на поставку чешских гранатометов РПГ-75М для Агентства оборонных закупок.
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Первый заместитель директора конструкторско-производственного предприятия "Украинская бронетехника" был жестоко избит сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) во время обысков у него дома, сообщает компания.
"В ходе незаконного обыска сотрудниками СБУ был жестоко избит в собственном доме первый заместитель директора ООО "Украинская бронетехника", что привело к многочисленным травмам, сотрясению мозга и госпитализации", - говорится в сообщении компании, опубликованном в социальной сети Facebook*. Имя замдиректора не называется.
В компании отметили, что обыски проходили "в рамках абсолютно сфальсифицированного дела" с целью давления на частную украинскую компанию оборонно-промышленного комплекса.
Отмечается, что дело касается контракта на поставку чешских гранатометов РПГ-75М для Агентства оборонных закупок. В компании утверждают, что продукцию поставили в полном объеме, рекламаций по качеству не получали.
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