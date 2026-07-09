Краткий пересказ от РИА ИИ Первого заместителя директора ООО "Украинская бронетехника" жестоко избили сотрудники СБУ во время обысков у него дома.

Обыски проводились в рамках дела, которое компания называет сфальсифицированным.

Дело касается контракта на поставку чешских гранатометов РПГ-75М для Агентства оборонных закупок.

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Первый заместитель директора конструкторско-производственного предприятия "Украинская бронетехника" был жестоко избит сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) во время обысков у него дома, сообщает компания.

"В ходе незаконного обыска сотрудниками СБУ был жестоко избит в собственном доме первый заместитель директора ООО "Украинская бронетехника", что привело к многочисленным травмам, сотрясению мозга и госпитализации", - говорится в сообщении компании, опубликованном в социальной сети Facebook*. Имя замдиректора не называется.

В компании отметили, что обыски проходили "в рамках абсолютно сфальсифицированного дела" с целью давления на частную украинскую компанию оборонно-промышленного комплекса.

Отмечается, что дело касается контракта на поставку чешских гранатометов РПГ-75М для Агентства оборонных закупок. В компании утверждают, что продукцию поставили в полном объеме, рекламаций по качеству не получали.