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ФСБ: СБУ завербовала россиянина для теракта, угрожая преследованием жены - РИА Новости, 09.07.2026
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11:47 09.07.2026 (обновлено: 11:48 09.07.2026)
ФСБ: СБУ завербовала россиянина для теракта, угрожая преследованием жены

ФСБ: СБУ завербовала россиянина, угрожая уголовным преследованием жены

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ сообщила, что Служба безопасности Украины завербовала имевшего судимость россиянина для совершения теракта.
  • Он планировал совершить теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины завербовала имевшего судимость россиянина для совершения теракта, угрожая уголовным преследованием его жены, сообщила ФСБ.
Пр информации ФСБ, в Краснодаре задержан россиянин, планировавший по указке СБУ совершить в Москве теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ.
«
"Фигурант в 2002 году осужден в России за совершение общеуголовных преступлений (кража, разбой). После отбытия наказания выехал на территорию Украины, где проживал с семьей в г. Днепр. В феврале 2026 года под угрозой уголовного преследования супруги он был завербован противником", - говорится в сообщении.
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