ФСБ: СБУ завербовала россиянина для теракта, угрожая преследованием жены

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"Фигурант в 2002 году осужден в России за совершение общеуголовных преступлений (кража, разбой). После отбытия наказания выехал на территорию Украины, где проживал с семьей в г. Днепр. В феврале 2026 года под угрозой уголовного преследования супруги он был завербован противником", - говорится в сообщении.