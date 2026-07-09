ФСБ: СБУ завербовала россиянина для теракта, угрожая преследованием жены

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФСБ сообщила, что Служба безопасности Украины завербовала имевшего судимость россиянина для совершения теракта.
- Он планировал совершить теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины завербовала имевшего судимость россиянина для совершения теракта, угрожая уголовным преследованием его жены, сообщила ФСБ.
Пр информации ФСБ, в Краснодаре задержан россиянин, планировавший по указке СБУ совершить в Москве теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ.
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"Фигурант в 2002 году осужден в России за совершение общеуголовных преступлений (кража, разбой). После отбытия наказания выехал на территорию Украины, где проживал с семьей в г. Днепр. В феврале 2026 года под угрозой уголовного преследования супруги он был завербован противником", - говорится в сообщении.