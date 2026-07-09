"Сбер" запустил сервис поиска АЗС на основе больших данных и ИИ

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. "Сбер" запустил бесплатный сервис в виде карты с информацией о наличии топлива на АЗС, охватывающий 23 тысячи станций по всей стране — от крупнейших городов и федеральных трасс до небольших населенных пунктов, сообщает банк.

В основе сервиса на основе больших данных и ИИ — обезличенные данные о покупках более 100 миллионов клиентов "Сбера". Благодаря масштабу платежной инфраструктуры банк ежедневно получает миллионы сигналов о покупках топлива по всей стране, что позволяет формировать полную и актуальную картину работы АЗС независимо от региона и сети. Алгоритм позволяет отличить заправку автомобиля от покупки кофе, товаров магазина или других услуг на территории АЗС.

На основе этих данных каждой станции присваивается статус актуальности. Пользователь также может увидеть время последней зафиксированной покупки топлива на данной АЗС

Сервис уже доступен в веб-версии и в приложении "СберБанк Онлайн". В приложении его можно найти в разделе "Для жизни". Картографической платформой проекта выступает "2ГИС". Информация обновляется автоматически.