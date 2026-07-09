Вероятный преемник Стармера пригрозил Израилю новыми санкциями

Краткий пересказ от РИА ИИ Энди Бернэм пригрозил Израилю новыми санкциями из-за расширения незаконных поселений и нарушений перемирия в Газе.

Он призвал к наказанию ответственных за военные преступления, совершенные в ходе войны в Газе, и заявил о намерении сотрудничать с международными партнерами для соблюдения израильским правительством международного права.

ЛОНДОН, 9 июл - РИА Новости. Энди Бернем, вероятный преемник премьер-министра Великобритании Кира Стармера, пригрозил Израилю новыми санкциями из-за расширения незаконных поселений и нарушений перемирия в Газе.

В четверг Бернем выдвинул свою кандидатуру на пост главы партии лейбористов. Он подчеркнул, что на данный момент является единственным кандидатом. В случае, если у Бернема не будет соперников, он может стать премьером к 20 июля.

"Израиль продолжает нарушать соглашение о прекращении огня, убивая невинных палестинцев. Мы наблюдаем всплеск насилия со стороны поселенцев на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, а также расширение незаконных поселений… Нам необходимо принять больше мер, включая возможные дальнейшие санкции", - заявил Бернем в видеоролике, размещенном в соцсети X

Он заявил, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает расширять присутствие в секторе Газа и обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в подрыве перспектив на реализацию решения о двух государствах. Бернем также призвал к наказанию ответственных за военные преступления, совершенные в ходе войны в Газе.

"Я сделаю все, что в моих силах, чтобы сотрудничать с международными партнерами, чтобы положить конец страданиям, обеспечить соблюдение израильским правительством международного права и сохранить перспективу создания двух государств", - добавил он.

Ранее Великобритания ввела санкции против министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича, а также против радикальных поселенцев и организаций, связанных с ними.