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Вероятный преемник Стармера пригрозил Израилю новыми санкциями - РИА Новости, 09.07.2026
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23:21 09.07.2026
Вероятный преемник Стармера пригрозил Израилю новыми санкциями

Вероятный преемник Стармера Энди Бернем пригрозил Израилю новыми санкциями

© AP Photo / Alastair GrantЭнди Бернем
Энди Бернем - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Alastair Grant
Энди Бернем. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Энди Бернэм пригрозил Израилю новыми санкциями из-за расширения незаконных поселений и нарушений перемирия в Газе.
  • Он призвал к наказанию ответственных за военные преступления, совершенные в ходе войны в Газе, и заявил о намерении сотрудничать с международными партнерами для соблюдения израильским правительством международного права.
ЛОНДОН, 9 июл - РИА Новости. Энди Бернем, вероятный преемник премьер-министра Великобритании Кира Стармера, пригрозил Израилю новыми санкциями из-за расширения незаконных поселений и нарушений перемирия в Газе.
В четверг Бернем выдвинул свою кандидатуру на пост главы партии лейбористов. Он подчеркнул, что на данный момент является единственным кандидатом. В случае, если у Бернема не будет соперников, он может стать премьером к 20 июля.
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"Израиль продолжает нарушать соглашение о прекращении огня, убивая невинных палестинцев. Мы наблюдаем всплеск насилия со стороны поселенцев на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, а также расширение незаконных поселений… Нам необходимо принять больше мер, включая возможные дальнейшие санкции", - заявил Бернем в видеоролике, размещенном в соцсети X.
Он заявил, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает расширять присутствие в секторе Газа и обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в подрыве перспектив на реализацию решения о двух государствах. Бернем также призвал к наказанию ответственных за военные преступления, совершенные в ходе войны в Газе.
"Я сделаю все, что в моих силах, чтобы сотрудничать с международными партнерами, чтобы положить конец страданиям, обеспечить соблюдение израильским правительством международного права и сохранить перспективу создания двух государств", - добавил он.
Ранее Великобритания ввела санкции против министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича, а также против радикальных поселенцев и организаций, связанных с ними.
В начале июля группа британских депутатов призвала министра иностранных дел страны Иветт Купер ввести санкции против премьер-министра и министра юстиции Израиля, Биньямина Нетаньяху и Ярива Левина, из-за незаконных пыток мирных палестинцев.
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