Санду 10 июля обсудит в парламенте кандидатуру нового премьера Молдавии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Молдавии Майя Санду 10 и 11 июля проведет консультации с парламентскими фракциями по кандидатуре на пост премьер-министра.
- Пост главы правительства Молдавии стал вакантным после отставки Александра Мунтяну, а Евгений Осмокеску был назначен исполняющим обязанности премьер-министра.
- Переговоры с представителями пяти фракций пройдут в здании администрации президента.
КИШИНЕВ, 9 июл – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду 10 и 11 июля проведет консультации с парламентскими фракциями по кандидатуре на пост премьер-министра для формирования нового кабинета министров, сообщает пресс-служба главы государства.
Пост главы правительства Молдавии стал вакантным после того, как 3 июля премьер Александр Мунтяну подал в отставку. Седьмого июля президент республики подписала указ о назначении министра экономики Евгения Осмокеску исполняющим обязанности премьер-министра. С 8 июля он возглавил кабинет министров и будет руководить им до формирования нового состава.
Санду прокомментировала отставку премьера Молдавии
3 июля, 11:21
"Переговоры пройдут в здании администрации президента. В пятницу, 10 июля, президент встретится с представителями пяти фракций, среди которых "Демократия дома" (10.00 – совпадает с мск), "Наша партия" (11.00) и блок "Альтернатива" (13.00). На вторую половину дня назначены встречи с левой оппозицией: Партией коммунистов (14.00) и Партией социалистов (15.00). В субботу, 11 июля, в 10.00 серию переговоров завершит встреча с представителями правящей проевропейской партии "Действие и солидарность", - отмечается в распространенном для СМИ сообщении администрации молдавского президента.
Ранее партия социалистов Молдавии заявляла, что будет бойкотировать консультации с президентом.
Согласно молдавскому законодательству, после роспуска или отставки прежнего кабмина президент обязана провести консультации со всеми парламентскими силами. После этого глава государства выдвигает кандидата в премьеры, у которого будет 15 дней для формирования команды, разработки программы и получения вотума доверия в парламенте.️