Санду 10 июля обсудит в парламенте кандидатуру нового премьера Молдавии

КИШИНЕВ, 9 июл – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду 10 и 11 июля проведет консультации с парламентскими фракциями по кандидатуре на пост премьер-министра для формирования нового кабинета министров, сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно молдавскому законодательству, после роспуска или отставки прежнего кабмина президент обязана провести консультации со всеми парламентскими силами. После этого глава государства выдвигает кандидата в премьеры, у которого будет 15 дней для формирования команды, разработки программы и получения вотума доверия в парламенте.️