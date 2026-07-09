Рейтинг@Mail.ru
Санду 10 июля обсудит в парламенте кандидатуру нового премьера Молдавии - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:29 09.07.2026
Санду 10 июля обсудит в парламенте кандидатуру нового премьера Молдавии

Санду в пятницу обсудит с фракциями кандидатуру нового премьера Молдавии

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Молдавии Майя Санду 10 и 11 июля проведет консультации с парламентскими фракциями по кандидатуре на пост премьер-министра.
  • Пост главы правительства Молдавии стал вакантным после отставки Александра Мунтяну, а Евгений Осмокеску был назначен исполняющим обязанности премьер-министра.
  • Переговоры с представителями пяти фракций пройдут в здании администрации президента.
КИШИНЕВ, 9 июл – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду 10 и 11 июля проведет консультации с парламентскими фракциями по кандидатуре на пост премьер-министра для формирования нового кабинета министров, сообщает пресс-служба главы государства.
Пост главы правительства Молдавии стал вакантным после того, как 3 июля премьер Александр Мунтяну подал в отставку. Седьмого июля президент республики подписала указ о назначении министра экономики Евгения Осмокеску исполняющим обязанности премьер-министра. С 8 июля он возглавил кабинет министров и будет руководить им до формирования нового состава.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Санду прокомментировала отставку премьера Молдавии
3 июля, 11:21
"Переговоры пройдут в здании администрации президента. В пятницу, 10 июля, президент встретится с представителями пяти фракций, среди которых "Демократия дома" (10.00 – совпадает с мск), "Наша партия" (11.00) и блок "Альтернатива" (13.00). На вторую половину дня назначены встречи с левой оппозицией: Партией коммунистов (14.00) и Партией социалистов (15.00). В субботу, 11 июля, в 10.00 серию переговоров завершит встреча с представителями правящей проевропейской партии "Действие и солидарность", - отмечается в распространенном для СМИ сообщении администрации молдавского президента.
Ранее партия социалистов Молдавии заявляла, что будет бойкотировать консультации с президентом.
Согласно молдавскому законодательству, после роспуска или отставки прежнего кабмина президент обязана провести консультации со всеми парламентскими силами. После этого глава государства выдвигает кандидата в премьеры, у которого будет 15 дней для формирования команды, разработки программы и получения вотума доверия в парламенте.️
Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Санду: премьер Молдавии останется на посту до формирования правительства
3 июля, 14:31
 
В миреМолдавияМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала