На Сахалине нашли тело рыбака, пропавшего в конце июня

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На озере Буссе в Корсаковском районе пропал мужчина, который вышел на воду на резиновой лодке 29 июня.
- Тело пропавшего рыбака обнаружили водолазы на расстоянии более 700 метров от места, где предположительно мог находиться мужчина.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 июл – РИА Новости. Водолазы извлекли из озера на юге Сахалина тело пропавшего 29 июня рыбака, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.
Пресс-служба ранее сообщала, что 29 июня мужчина на резиновой лодке вышел на озеро Буссе в Корсаковском районе и пропал. Спасатели на плавсредстве и специалисты беспилотной авиации обследовали всю акваторию озера и береговую полосу. В поисках участвовали сотрудники МЧС Сахалинской области, специалисты управления ГО ЧС Корсакова и спасательные суда "Бахтияр" и "Калас".
"На расстоянии более 700 метров от места, где предположительно мог находиться мужчина, водолазы поисково-спасательного отряда им. В. А. Полякова обнаружили тело рыбака. Поисковые работы на Буссе завершены", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".