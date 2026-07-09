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На Сахалине нашли тело рыбака, пропавшего в конце июня - РИА Новости, 09.07.2026
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10:24 09.07.2026
На Сахалине нашли тело рыбака, пропавшего в конце июня

Водолазы нашли в озере Буссе на Сахалине тело пропавшего 29 июня рыбака

© РИА Новости / Александр Викулов | Перейти в медиабанкВодолаз-спасатель МЧС РФ
Водолаз-спасатель МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Александр Викулов
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Водолаз-спасатель МЧС РФ . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На озере Буссе в Корсаковском районе пропал мужчина, который вышел на воду на резиновой лодке 29 июня.
  • Тело пропавшего рыбака обнаружили водолазы на расстоянии более 700 метров от места, где предположительно мог находиться мужчина.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 июл – РИА Новости. Водолазы извлекли из озера на юге Сахалина тело пропавшего 29 июня рыбака, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.
Пресс-служба ранее сообщала, что 29 июня мужчина на резиновой лодке вышел на озеро Буссе в Корсаковском районе и пропал. Спасатели на плавсредстве и специалисты беспилотной авиации обследовали всю акваторию озера и береговую полосу. В поисках участвовали сотрудники МЧС Сахалинской области, специалисты управления ГО ЧС Корсакова и спасательные суда "Бахтияр" и "Калас".
"На расстоянии более 700 метров от места, где предположительно мог находиться мужчина, водолазы поисково-спасательного отряда им. В. А. Полякова обнаружили тело рыбака. Поисковые работы на Буссе завершены", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
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