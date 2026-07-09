В Москве осудили фигурантов дела о хищении имущества санатория "Русь"

«

"Суд согласился с позицией государственного обвинителя о виновности соучастников и назначил Чепурному наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 1,9 миллиона рублей, Белялову – восемь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 955 тысяч рублей", - говорится в сообщении.