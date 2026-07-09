В Москве осудили фигурантов дела о хищении имущества санатория "Русь"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фигуранты дела о хищении имущества санатория «Русь» стоимостью более 3 миллиардов рублей осуждены в Москве.
- Андрею Чепурному назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы со штрафом 1,9 миллиона рублей, Валерию Белялову — восемь лет лишения свободы со штрафом 955 тысяч рублей.
- Суд лишил каждого из них права в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в работе общественных организаций.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Фигуранты дела о хищении имущества санатория "Русь" стоимостью более 3 миллиардов рублей осуждены в Москве на 11 и 8 лет, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
Отмечается, что суд Москвы вынес приговор бывшему руководителю Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы - "Инвалиды войны" Андрею Чепурному и генеральному директору автономной некоммерческой организации "Центр медицинской и социальной реабилитации ветеранов войн "Ветеран-Русь" Валерию Белялову за мошенничество и растрату. Они признаны виновными в покушении на растрату и пособничестве в этом преступлении, а также в мошенничестве.
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"Суд согласился с позицией государственного обвинителя о виновности соучастников и назначил Чепурному наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 1,9 миллиона рублей, Белялову – восемь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 955 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Кроме того, суд лишил каждого из них права в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в работе общественных организаций.
Уточняется, что в марте 2017 года Чепурной с помощью Белялова незаконно отсудил комплекс санатория "Русь" в Рузском районе, состоящий из 48 объектов недвижимости. Участникам собрания "Инвалидов войны" были предоставлены ложные сведения, был заключен договор о передаче имущества в пользу АНО "Центр "Ветеран – Русь". Ущерб составил более 3 миллиардов рублей.