Рубио обсудил с главой дипломатии Ватикана конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Турции в среду назвал удары Киева по российской территории эскалацией конфликта РФ и Украины, которая может привести к его завершению. Американский лидер выразил надежду, что эта ситуация приведет к тому, что стороны будут стремиться к достижению соглашения.