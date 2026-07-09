Рейтинг@Mail.ru
Рубио обсудил с главой дипломатии Ватикана конфликт на Украине - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:08 09.07.2026
Рубио обсудил с главой дипломатии Ватикана конфликт на Украине

Рубио обсудил с главой дипломатии Ватикана урегулирование конфликта на Украине

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с кардиналом Пьетро Паролином усилия по достижению завершения конфликта на Украине путем переговоров.
  • Президент США Дональд Трамп назвал удары Киева по российской территории эскалацией конфликта РФ и Украины, которая может привести к его завершению.
ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио обсудил по телефону с главой дипломатии Ватикана кардиналом Пьетро Паролином усилия по достижению завершения конфликта на Украине путем переговоров, сообщил официальный представитель госдепартамента Томми Пиготт.
"Госсекретарь США Марко Рубио переговорил сегодня с Его Высокопреосвященством кардиналом Пьетро Паролином, государственным секретарем Святого Престола. Лидеры обсудили усилия по достижению завершения российско-украинской войны путем переговоров", - говорится в сообщении Пиготта.
Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Турции в среду назвал удары Киева по российской территории эскалацией конфликта РФ и Украины, которая может привести к его завершению. Американский лидер выразил надежду, что эта ситуация приведет к тому, что стороны будут стремиться к достижению соглашения.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что администрация Белого дома ошибочно полагает, будто военное давление и эскалация могут способствовать выходу на трек мирного урегулирования.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Лавров прокомментировал слова Рубио о посредничестве США по Украине
19 июня, 16:25
 
В миреСШАУкраинаРоссияМарко РубиоПьетро ПаролинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала