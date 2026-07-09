Рубио обсудил с главой дипломатии Ватикана конфликт на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с кардиналом Пьетро Паролином усилия по достижению завершения конфликта на Украине путем переговоров.
- Президент США Дональд Трамп назвал удары Киева по российской территории эскалацией конфликта РФ и Украины, которая может привести к его завершению.
ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио обсудил по телефону с главой дипломатии Ватикана кардиналом Пьетро Паролином усилия по достижению завершения конфликта на Украине путем переговоров, сообщил официальный представитель госдепартамента Томми Пиготт.
"Госсекретарь США Марко Рубио переговорил сегодня с Его Высокопреосвященством кардиналом Пьетро Паролином, государственным секретарем Святого Престола. Лидеры обсудили усилия по достижению завершения российско-украинской войны путем переговоров", - говорится в сообщении Пиготта.
Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Турции в среду назвал удары Киева по российской территории эскалацией конфликта РФ и Украины, которая может привести к его завершению. Американский лидер выразил надежду, что эта ситуация приведет к тому, что стороны будут стремиться к достижению соглашения.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что администрация Белого дома ошибочно полагает, будто военное давление и эскалация могут способствовать выходу на трек мирного урегулирования.