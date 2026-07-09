Показатели рождаемости в Нижегородской области превысили среднероссийские

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области впервые с 1990 года превысил среднероссийский показатель, сообщает министерство социального развития и семейной политики региона.

Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) служит одним из ключевых показателей демографического развития субъектов России. СКР каждого региона – это среднее число детей, рожденных одной женщиной за репродуктивный период жизни.

"По итогам июня 2026 года суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области впервые с 1990 года превысил среднероссийский показатель. Сейчас СКР по региону составляет 1,357, тогда как среднероссийский – 1,352, а средний по Приволжскому федеральному округу – 1,295", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей вырос с 0,257 в июне 2025 года до 0,296 в июне 2026 года — то есть на 12,2%. Это так же лучший результат среди всех регионов России.

В ведомстве заявили, что положительная динамика СКР в Нижегородской области становится все более устойчивой.

"Стабилизация демографической ситуации во многом обусловлена запуском целого комплекса мер поддержки семей с детьми и семей, ожидающих появления малыша. Программа получила название "Основа – нижегородский проект жизни". Она реализуется по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и является важнейшей составляющей регионального Пятилетия семьи (периода с 2025 по 2030 годы)", - отмечается в сообщении.

По информации регионального Института демографического развития, с момента запуска программы "Основа" Нижегородская область повысила свой СКР с 1,26 в июне 2025 года до 1,357 в июне 2026 года. Прирост составил 0,097 единиц, или 7,7%, что стало лучшим результатом среди всех регионов страны за этот период.

"За год нам удалось нарастить показатель почти на 8%, и это лучший результат среди регионов страны. Мы преодолели инерцию спада, в том числе на фоне снижения показателей в округе, и доказали: благодаря выверенному сочетанию федеральных и региональных инструментов демографический тренд можно развернуть", - цитирует пресс-служба слова Никитина.

Губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" отметил, что при этом важно расширять спектр поддержки, актуализировать решения и адресно устранять барьеры, мешающие семьям. "Это наши приоритеты, которые обозначены в национальном проекте "Семья", – подчеркнул Никитин.

Нижегородские семьи с июля 2025 года получают за рождение или усыновление детей до 1 миллиона рублей с учетом федерального материнского капитала и родительского основного дохода "Основа". Также родители могут оформить "Подарок новорожденному" от губернатора в виде электронного сертификата номиналом 20 тысяч рублей для покупки детских товаров от местных производителей на одном из маркетплейсов.