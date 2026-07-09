В Запорожской и Херсонской областях открыли аварийный роуминг

Краткий пересказ от РИА ИИ В Запорожской и Херсонской областях возможны перебои в предоставлении услуг мобильной связи из-за нестабильного энергоснабжения.

Для абонентов «Миранды» открыт аварийный роуминг в сети «+7Телеком», а для абонентов «+7Телеком» — в сети «Миранда».

В режиме аварийного роуминга доступны голосовые вызовы, SMS и передача данных без дополнительной платы.

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Аварийный роуминг открыт для абонентов в Запорожской и Херсонской областях из-за возможных перебоев в предоставлении услуг, сообщила РИА Новости пресс-служба компании "Миранда Медиа" (оператор связи "Миранда").

В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что все округа Херсонской области полностью или частично обесточены. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отмечал, что значительную часть региона области затронули аварийные отключения электроснабжения. Причиной стали атаки ВСУ по объектам энергетики.

"В Запорожской и Херсонской областях возможны перебои в предоставлении услуг мобильной связи. Для абонентов "Миранды" (ранее "МирТелеком") открыт аварийный роуминг в сети "+7Телеком", для абонентов "+7Телеком" - в сети "Миранды" , - сказали в компании.

Там уточнили, что роуминг открыт в связи с нестабильным энергоснабжением региона, из-за чего также могут возникнуть перебои со связью. Пресс-служба предупредила, что если мобильный телефон не подключается к нужной сети в автоматическом режиме, то необходимо выбрать эту сеть вручную, код "Миранды" - 25094, код "+7Телеком" - 25096.

В режиме аварийного роуминга, отметили в компании, доступны голосовые вызовы, SMS и передача данных без дополнительной платы.

Аварийный роуминг - это особый режим межоператорского взаимодействия, при котором абонент может пользоваться вышками любого доступного оператора без доплаты, если связь его оператора недоступна из-за неработающих базовых станций. Переключение на доступную сеть происходит автоматически. Для корректной работы необходимо заранее включить в настройках телефона функцию "Роуминг данных".