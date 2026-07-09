Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской и Херсонской областях открыли аварийный роуминг - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 09.07.2026 (обновлено: 15:33 09.07.2026)
В Запорожской и Херсонской областях открыли аварийный роуминг

В Запорожской и Херсонской областях для абонентов открыли аварийный роуминг

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМобильный телефон
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Запорожской и Херсонской областях возможны перебои в предоставлении услуг мобильной связи из-за нестабильного энергоснабжения.
  • Для абонентов «Миранды» открыт аварийный роуминг в сети «+7Телеком», а для абонентов «+7Телеком» — в сети «Миранда».
  • В режиме аварийного роуминга доступны голосовые вызовы, SMS и передача данных без дополнительной платы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Аварийный роуминг открыт для абонентов в Запорожской и Херсонской областях из-за возможных перебоев в предоставлении услуг, сообщила РИА Новости пресс-служба компании "Миранда Медиа" (оператор связи "Миранда").
В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что все округа Херсонской области полностью или частично обесточены. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отмечал, что значительную часть региона области затронули аварийные отключения электроснабжения. Причиной стали атаки ВСУ по объектам энергетики.
Высоковольтные ЛЭП - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
В Запорожской области поврежден ключевой энергообъект
Вчера, 12:58
"В Запорожской и Херсонской областях возможны перебои в предоставлении услуг мобильной связи. Для абонентов "Миранды" (ранее "МирТелеком") открыт аварийный роуминг в сети "+7Телеком", для абонентов "+7Телеком" - в сети "Миранды" , - сказали в компании.
Там уточнили, что роуминг открыт в связи с нестабильным энергоснабжением региона, из-за чего также могут возникнуть перебои со связью. Пресс-служба предупредила, что если мобильный телефон не подключается к нужной сети в автоматическом режиме, то необходимо выбрать эту сеть вручную, код "Миранды" - 25094, код "+7Телеком" - 25096.
В режиме аварийного роуминга, отметили в компании, доступны голосовые вызовы, SMS и передача данных без дополнительной платы.
Аварийный роуминг - это особый режим межоператорского взаимодействия, при котором абонент может пользоваться вышками любого доступного оператора без доплаты, если связь его оператора недоступна из-за неработающих базовых станций. Переключение на доступную сеть происходит автоматически. Для корректной работы необходимо заранее включить в настройках телефона функцию "Роуминг данных".
Ранее аварийный роуминг был включен для абонентов связи в Крыму из-за нестабильного энергоснабжения районов полуострова.
Последствия атаки ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
В Херсонской области один человек погиб и двое пострадали из-за атак ВСУ
Вчера, 10:44
 
Херсонская областьЗапорожская областьРеспублика КрымВладимир СальдоЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала