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Россия не прекратит добиваться целей СВО, заявила Евстигнеева - РИА Новости, 09.07.2026
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18:11 09.07.2026 (обновлено: 18:19 09.07.2026)
Россия не прекратит добиваться целей СВО, заявила Евстигнеева

Евстигнеева: РФ не прекратит добиваться реализации поставленных в СВО целей

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения СВО
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия не прекратит добиваться реализации всех поставленных в специальной военной операции целей.
  • Об этом заявила исполняющая обязанности постпреда РФ в ООН Анна Евстигнеева.
ООН, 9 июл - РИА Новости. Россия не прекратит добиваться реализации всех поставленных в специальной военной операции (СВО) целей, для этого нет никах оснований, заявила в четверг исполняющая обязанности постпреда РФ в ООН Анна Евстигнеева.
"Нет никаких оснований, чтобы Российская Федерация прекратила добиваться реализации всех поставленных в СВО целей", - сообщила она на заседании СБ ООН по ситуации на Украине.
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