Россия не прекратит добиваться целей СВО, заявила Евстигнеева

ООН, 9 июл - РИА Новости. Россия не прекратит добиваться реализации всех поставленных в специальной военной операции (СВО) целей, для этого нет никах оснований, заявила в четверг исполняющая обязанности постпреда РФ в ООН Анна Евстигнеева.