Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия не прекратит добиваться реализации всех поставленных в специальной военной операции целей.
- Об этом заявила исполняющая обязанности постпреда РФ в ООН Анна Евстигнеева.
ООН, 9 июл - РИА Новости. Россия не прекратит добиваться реализации всех поставленных в специальной военной операции (СВО) целей, для этого нет никах оснований, заявила в четверг исполняющая обязанности постпреда РФ в ООН Анна Евстигнеева.
"Нет никаких оснований, чтобы Российская Федерация прекратила добиваться реализации всех поставленных в СВО целей", - сообщила она на заседании СБ ООН по ситуации на Украине.