В Минздраве рассказали, сколько пожилых людей в России

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Почти четверть населения России составляют люди старше 65 лет, тренд на старение населения наблюдается во всем мире, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Вадим Ваньков.

"Если сейчас мы работаем по модели реактивной, - лечим болезни, то должны прийти к системе проактивной, когда мы, условно говоря, предсказываем и смотрим на основе тех данных, которые имеются, возможное возникновение заболеваний для того, чтобы проводить профилактические мероприятия гораздо быстрее, чем потом уже лечить болезнь на уровне стационара", - заключил Ваньков.