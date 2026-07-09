В Минздраве рассказали, сколько пожилых людей в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Почти четверть населения России составляют люди старше 65 лет.
- Тренд на старение населения наблюдается во всем мире.
- Необходимо перейти от реактивной модели здравоохранения к проактивной, чтобы проводить профилактические мероприятия.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Почти четверть населения России составляют люди старше 65 лет, тренд на старение населения наблюдается во всем мире, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Вадим Ваньков.
Форум "Россия и мир: тренды здорового долголетия" проходит в Москве 9-10 июля.
"Я хотел обозначить еще момент следующий, какая ситуация у нас в целом сейчас происходит. Она не только в России, она в целом в мире. То, что у нас возраст населения повышается, и старение населения, это тот тренд, который мы сейчас явным образом наблюдаем во всем мире. То есть уже почти 25 процентов в России людей 65+", - сказал Ваньков в ходе форума.
Он добавил, что поэтому достаточно серьезная нагрузка ложится на систему здравоохранения, поэтому нужно изменить подходы.
"Если сейчас мы работаем по модели реактивной, - лечим болезни, то должны прийти к системе проактивной, когда мы, условно говоря, предсказываем и смотрим на основе тех данных, которые имеются, возможное возникновение заболеваний для того, чтобы проводить профилактические мероприятия гораздо быстрее, чем потом уже лечить болезнь на уровне стационара", - заключил Ваньков.
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