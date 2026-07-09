Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото

Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге

Россия ждет реакции ОЗХО на нарушения Киевом конвенции о запрете химоружия

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия ожидает реакции исполнительного совета ОЗХО на новую информацию о нарушениях Киевом обязательств по конвенции о запрещении химоружия.

С 7 по 10 июля в Гааге проходит 112-я сессия исполнительного совета ОЗХО, накануне которой РФ представила очередную порцию информации о нарушениях Украиной своих обязательств.

Согласно представленным данным, ВСУ применяли боеприпасы с хлорпикрином в ДНР 6 января и 17 апреля 2026 года.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия ожидает реакции исполнительного совета Организации по запрещении химоружия (ОЗХО) на новую информацию о нарушениях Киевом обязательств по конвенции о запрещении химоружия, заявил постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин.

В Гааге с 7 по 10 июля проходит 112-я сессия исполнительного совета ОЗХО.

"Накануне текущей сессии Российская Федерация представила Исполнительному совету очередную порцию информации о нарушениях Украиной своих обязательств по КЗХО", - сообщил Тарабрин, текст выступления которого есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно этим данным, 6 января и 17 апреля 2026 года ВСУ ДНР применяли боеприпасы с хлорпикрином, относящимся к отравляющим веществам.

"Ожидаем конкретной реакции от Техсекретариата ОЗХО и государств-участников КЗХО на передаваемые Россией факты использования украинскими вооруженными формированиями токсичных химикатов, отравляющих веществ и ХСББ (химические средства борьбы с беспорядками - ред.)", - добавил он.