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Россия ждет реакции ОЗХО на нарушения Киевом конвенции о запрете химоружия - РИА Новости, 09.07.2026
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21:11 09.07.2026
Россия ждет реакции ОЗХО на нарушения Киевом конвенции о запрете химоружия

РФ ждет реакции ОЗХО на нарушения Киевом конвенции о запрещении химоружия

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия ожидает реакции исполнительного совета ОЗХО на новую информацию о нарушениях Киевом обязательств по конвенции о запрещении химоружия.
  • С 7 по 10 июля в Гааге проходит 112-я сессия исполнительного совета ОЗХО, накануне которой РФ представила очередную порцию информации о нарушениях Украиной своих обязательств.
  • Согласно представленным данным, ВСУ применяли боеприпасы с хлорпикрином в ДНР 6 января и 17 апреля 2026 года.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия ожидает реакции исполнительного совета Организации по запрещении химоружия (ОЗХО) на новую информацию о нарушениях Киевом обязательств по конвенции о запрещении химоружия, заявил постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин.
В Гааге с 7 по 10 июля проходит 112-я сессия исполнительного совета ОЗХО.
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"Накануне текущей сессии Российская Федерация представила Исполнительному совету очередную порцию информации о нарушениях Украиной своих обязательств по КЗХО", - сообщил Тарабрин, текст выступления которого есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно этим данным, 6 января и 17 апреля 2026 года ВСУ в ДНР применяли боеприпасы с хлорпикрином, относящимся к отравляющим веществам.
"Ожидаем конкретной реакции от Техсекретариата ОЗХО и государств-участников КЗХО на передаваемые Россией факты использования украинскими вооруженными формированиями токсичных химикатов, отравляющих веществ и ХСББ (химические средства борьбы с беспорядками - ред.)", - добавил он.
По словам постпреда, Россия ранее информировала и о минировании и подрыве украинскими вооруженными формированиями емкостей и цистерн, содержащих токсичные химикаты, такие как аммиак, серная, соляная и азотная кислоты.
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В миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныОрганизация по запрещению химического оружия
 
 
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