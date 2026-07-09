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Лавров: Россия стремится поддержать Мозамбик в достижении самостоятельности - РИА Новости, 09.07.2026
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18:44 09.07.2026
Лавров: Россия стремится поддержать Мозамбик в достижении самостоятельности

Лавров: РФ поддерживает Мозамбик в достижении экономической самостоятельности

© Фото : МИД России/TelegramМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Мазамбика Даниэл Шапу во время встречи
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Мазамбика Даниэл Шапу во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : МИД России/Telegram
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Мазамбика Даниэл Шапу во время встречи
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия стремится поддержать Мозамбик в достижении экономической самостоятельности, заявил глава МИД Сергей Лавров.
  • Он находится с визитом в Мозамбике в рамках рабочего турне по африканским странам.
МАПУТУ (Мозамбик), 9 июл - РИА Новости. Россия стремится поддержать Мозамбик в достижении экономической самостоятельности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с министром иностранных дел Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш в Мапуту.
"На сегодняшнем этапе, как об этом шла речь на встрече с президентом (Мозамбика - ред.) Даниэлом Шапу, главная задача - обеспечить дополнительные проекты, которые должны осуществиться в экономической сфере, чтобы способствовать и экономической самостоятельности Мозамбика, его праву самостоятельно выбирать себе партнеров на международной арене. И, надеюсь, сегодня мы подробно поговорим о том, как министерства иностранных дел могут активно и результативно содействовать этим процессам", - сказал министр.
Лавров находится с визитом в Мозамбике в рамках рабочего турне по африканским странам. Ранее он посетил Эфиопию и Нигер.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
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