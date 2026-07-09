Лавров: Россия стремится поддержать Мозамбик в достижении самостоятельности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия стремится поддержать Мозамбик в достижении экономической самостоятельности, заявил глава МИД Сергей Лавров.
- Он находится с визитом в Мозамбике в рамках рабочего турне по африканским странам.
МАПУТУ (Мозамбик), 9 июл - РИА Новости. Россия стремится поддержать Мозамбик в достижении экономической самостоятельности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с министром иностранных дел Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш в Мапуту.
"На сегодняшнем этапе, как об этом шла речь на встрече с президентом (Мозамбика - ред.) Даниэлом Шапу, главная задача - обеспечить дополнительные проекты, которые должны осуществиться в экономической сфере, чтобы способствовать и экономической самостоятельности Мозамбика, его праву самостоятельно выбирать себе партнеров на международной арене. И, надеюсь, сегодня мы подробно поговорим о том, как министерства иностранных дел могут активно и результативно содействовать этим процессам", - сказал министр.
Лавров находится с визитом в Мозамбике в рамках рабочего турне по африканским странам. Ранее он посетил Эфиопию и Нигер.