Лавров: Россия стремится поддержать Мозамбик в достижении самостоятельности

МАПУТУ (Мозамбик), 9 июл - РИА Новости. Россия стремится поддержать Мозамбик в достижении экономической самостоятельности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с министром иностранных дел Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш в Мапуту.