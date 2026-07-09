Москва не может воспринимать Берн как нейтрального игрока, заявил Моргулов

Краткий пересказ от РИА ИИ Посол России в КНР Игорь Моргулов заявил, что Швейцария поддерживает незаконные западные санкции против России.

Москва не может воспринимать Берн в качестве нейтрального игрока в разрешении украинского кризиса из-за поддержки Швейцарией санкций.

Стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития отношений России и Швейцарии с Китаем.

ПЕКИН, 9 июл – РИА Новости. Швейцария поддерживает незаконные западные санкции против России, поэтому Москва не может воспринимать Берн в качестве нейтрального игрока в разрешении украинского кризиса, заявил в четверг посол РФ в КНР Игорь Моргулов на встрече со швейцарской коллегой Кристиной Марти Ланг.

"Девятого июля принял в посольстве с визитом вежливости посла Швейцарии Китае Кристину Марти Ланг, которая с 2021 по 2025 годы возглавляла дипмиссию своей страны в Москве. Встречался с ней тогда в качестве заместителя министра иностранных дел России", - заявил Моргулов, слова которого приводятся в официальном Telegram-канале посольства РФ в Пекине.

Указано, что "собеседница выразила настрой на поддержание между нашими миссиями контактов, обозначила традиционное стремление альпийской конфедерации играть роль посредника в разрешении международных проблем, в том числе украинского кризиса".

"Со своей стороны подчеркнул, что хотя Швейцария и не входит в НАТО и ЕС, тем не менее она поддерживает незаконные западные санкции против России. С учетом данного обстоятельства российская сторона не может воспринимать Берн в качестве нейтрального игрока", - указал посол.

При этом, добавил он, Москва остается открытой "для диалога со всеми партнерами при условии его ведения во взаимоуважительном ключе и на основе учета интересов друг друга".