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Москва не может воспринимать Берн как нейтрального игрока, заявил Моргулов - РИА Новости, 09.07.2026
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17:38 09.07.2026
Москва не может воспринимать Берн как нейтрального игрока, заявил Моргулов

Моргулов: РФ не считает Швейцарию нейтральной в решении украинского кризиса

© Фото : пресс-служба посольстваПосол России в Китае Игорь Моргулов
Посол России в Китае Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : пресс-служба посольства
Посол России в Китае Игорь Моргулов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в КНР Игорь Моргулов заявил, что Швейцария поддерживает незаконные западные санкции против России.
  • Москва не может воспринимать Берн в качестве нейтрального игрока в разрешении украинского кризиса из-за поддержки Швейцарией санкций.
  • Стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития отношений России и Швейцарии с Китаем.
ПЕКИН, 9 июл – РИА Новости. Швейцария поддерживает незаконные западные санкции против России, поэтому Москва не может воспринимать Берн в качестве нейтрального игрока в разрешении украинского кризиса, заявил в четверг посол РФ в КНР Игорь Моргулов на встрече со швейцарской коллегой Кристиной Марти Ланг.
"Девятого июля принял в посольстве с визитом вежливости посла Швейцарии в Китае Кристину Марти Ланг, которая с 2021 по 2025 годы возглавляла дипмиссию своей страны в Москве. Встречался с ней тогда в качестве заместителя министра иностранных дел России", - заявил Моргулов, слова которого приводятся в официальном Telegram-канале посольства РФ в Пекине.
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Указано, что "собеседница выразила настрой на поддержание между нашими миссиями контактов, обозначила традиционное стремление альпийской конфедерации играть роль посредника в разрешении международных проблем, в том числе украинского кризиса".
"Со своей стороны подчеркнул, что хотя Швейцария и не входит в НАТО и ЕС, тем не менее она поддерживает незаконные западные санкции против России. С учетом данного обстоятельства российская сторона не может воспринимать Берн в качестве нейтрального игрока", - указал посол.
При этом, добавил он, Москва остается открытой "для диалога со всеми партнерами при условии его ведения во взаимоуважительном ключе и на основе учета интересов друг друга".
"Обменялись с коллегой мнениями о состоянии и перспективах развития отношений наших стран с Китайской Народной Республикой", - добавил Моргулов.
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