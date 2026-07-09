Свадьба роботов-гуманоидов впервые прошла в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве впервые состоялась церемония бракосочетания гуманоидных роботов Роберта и Матильды.

Свадьба прошла в библиотеке имени Пушкина, где роботы обменялись обручальными браслетами и принесли друг другу клятву верности.

По словам представителя компании-разработчика, такие мероприятия привлекают внимание к технологиям гуманоидной робототехники и их пользе для человека.

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Церемония бракосочетания гуманоидных роботов впервые состоялась в Москве в четверг, передает корреспондент РИА Новости.

Необычная свадьба прошла в библиотеке имени Пушкина, брачный союз заключили роботы офисный работник и блогер Роберт и балерина Матильда, которых ранее представили публике на ПМЭФ-2026.

"Добрый день, дамы и господа. Сегодня мы станем свидетелями уникального события — первой церемонии бракосочетания гуманоидных роботов Роберта и Матильды. Их объединили не только современные технологии, но и общие ценности: стремление к знаниям, развитию и сотрудничеству. Поприветствуем наших молодоженов", – объявила ведущая свадьбы Мария Пантюхина в начале торжества.

После этого роботы принесли друг другу клятву верности: Роберт пообещал Матильде быть надежным партнером во всех алгоритмах жизни, а Матильда поклялась вдохновлять Роберта на новые открытия и беречь связь в каждом цикле времени. Затем их "домашний питомец" – робопес Догматик – вынес обручальные браслеты, и молодожены обменялись ими.

"На основании полной совместимости версий, успешной синхронизации систем и согласия обеих сторон объявляю вас роботосупругами", – заключила ведущая.

По словам заместителя генерального директора компании-разработчика роботов IT-Imperial Анны Багдасарян, такие мероприятия обращают внимание на сложную технологию гуманоидной робототехники и показывают, как роботы могут быть полезны людям.