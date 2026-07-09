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Хинштейн рассказ о ДТП с участием машины курского чиновника - РИА Новости, 09.07.2026
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20:35 09.07.2026 (обновлено: 20:49 09.07.2026)
Хинштейн рассказ о ДТП с участием машины курского чиновника

Хинштейн: водитель не справился с управлением и влетел в авто, в нем был Чепик

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Александр Хинштейн. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый заместитель губернатора Курской области Александр Чепик попал в ДТП в Конышевском районе.
  • В результате аварии скончалась 15-летняя девочка, которая находилась в машине, выехавшей на встречную полосу.
  • По предварительной информации ГАИ, водитель этой машины не справился с управлением.
КУРСК, 9 июл - РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что, по предварительным данным, в ДТП с участием замгубернатора Курской области Александром Чепиком, после которого скончалась 15-летняя девочка, выехавший на встречную полосу водитель не справился с управлением.
В четверг в правительстве Курской области сообщили, что первый заместитель губернатора региона Александр Чепик попал в ДТП с несколькими автомобилями в ходе рабочей поездки в Конышевский район, он не пострадал.
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"15-летняя девушка, которая пострадала сегодня в ДТП в Конышевском районе, к огромному горю, скончалась. (Она - ред.) ехала в машине, которой управлял ее брат. По предварительной информации ГАИ, он не справился с управлением", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что машина вылетела на встречную полосу и столкнулась с двумя другими, в одной из которых в качестве пассажира находился его первый заместитель Александр Чепик.
"Девушка получила очень серьезные травмы. Наши врачи делали все возможное, но спасти ее, увы, не удалось", - сообщил он.
По словам губернатора, в результате ДТП также пострадали три человека: брат девушки, который находится в больнице и два сотрудника районной газеты - им оказана помощь на месте.
"Несмотря ни на что, окажем поддержку семье. Смерть ребенка - это огромная трагедия. Выражаю искренние соболезнования семье Ангелины", - сообщил губернатор.
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ПроисшествияКурская областьАлександр ХинштейнГИБДД МВД РФ
 
 
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