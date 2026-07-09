Хинштейн рассказ о ДТП с участием машины курского чиновника

Краткий пересказ от РИА ИИ Первый заместитель губернатора Курской области Александр Чепик попал в ДТП в Конышевском районе.

В результате аварии скончалась 15-летняя девочка, которая находилась в машине, выехавшей на встречную полосу.

По предварительной информации ГАИ, водитель этой машины не справился с управлением.

КУРСК, 9 июл - РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что, по предварительным данным, в ДТП с участием замгубернатора Курской области Александром Чепиком, после которого скончалась 15-летняя девочка, выехавший на встречную полосу водитель не справился с управлением.

В четверг в правительстве Курской области сообщили, что первый заместитель губернатора региона Александр Чепик попал в ДТП с несколькими автомобилями в ходе рабочей поездки в Конышевский район, он не пострадал.

"15-летняя девушка, которая пострадала сегодня в ДТП в Конышевском районе, к огромному горю, скончалась. (Она - ред.) ехала в машине, которой управлял ее брат. По предварительной информации ГАИ, он не справился с управлением", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе " Макс ".

Он добавил, что машина вылетела на встречную полосу и столкнулась с двумя другими, в одной из которых в качестве пассажира находился его первый заместитель Александр Чепик.

"Девушка получила очень серьезные травмы. Наши врачи делали все возможное, но спасти ее, увы, не удалось", - сообщил он.

По словам губернатора, в результате ДТП также пострадали три человека: брат девушки, который находится в больнице и два сотрудника районной газеты - им оказана помощь на месте.