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Телефонный разговор с Путиным, анонсированный Трампом, не состоялся - РИА Новости, 09.07.2026
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12:31 09.07.2026 (обновлено: 12:40 09.07.2026)
Телефонный разговор с Путиным, анонсированный Трампом, не состоялся

Песков: телефонный разговор с Путиным, анонсированный Трампом, не состоялся

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что телефонного разговора Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в среду не было.
  • По его словам, Трамп был занят после контактов в Анкаре, поэтому никто не звонил.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в среду не было, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Трамп сообщал, что намерен провести телефонный разговор с Путиным в среду.
«
"Господин Трамп, по всей видимости, был очень занят после всех контактов в Анкаре, поэтому вчера никто не звонил", - сказал Песков журналистам.
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