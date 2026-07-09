Телефонный разговор с Путиным, анонсированный Трампом, не состоялся

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что телефонного разговора Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в среду не было.
- По его словам, Трамп был занят после контактов в Анкаре, поэтому никто не звонил.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в среду не было, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Трамп сообщал, что намерен провести телефонный разговор с Путиным в среду.
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"Господин Трамп, по всей видимости, был очень занят после всех контактов в Анкаре, поэтому вчера никто не звонил", - сказал Песков журналистам.