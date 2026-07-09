Юрист рассказал, можно ли печатать и скачивать личные файлы на работе

Краткий пересказ от РИА ИИ Трудовое законодательство не запрещает печать и скачивание личных файлов на работе, но работодатель может установить такой запрет.

Нарушение запрета на использование рабочего имущества в личных целях может привести к дисциплинарной ответственности.

Запрет на скачивание файлов может быть установлен правилами информационной безопасности работодателя, а нарушение этих правил может повлечь материальную ответственность, если будет причинен вред имуществу работодателя.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Трудовое законодательство не запрещает печать и скачивание личных файлов на работе, однако работодатель сам может установить такой запрет - нарушение в таком случае может привести к дисциплинарной ответственности, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

"Закон не устанавливает конкретные требования на этот счет. Такие вопросы обычно регламентируются внутренними локальными актами работодателя, которые работнику необходимо выполнять", - ответил он на вопрос, можно ли печатать на рабочем месте для собственных нужд или скачивать файлы.

Вопрос о печати на рабочем месте для собственных нужд решается исключительно работодателем в части установления запрета, добавил он. Если работодатель против, чтобы работники использовали имущество работодателя в личных целях, он вправе установить такой запрет.

"Нарушение такого запрета может быть расценено как дисциплинарный проступок с последующим привлечением работника к дисциплинарной ответственности. Если работодатель не против, запрета может и не быть. В этом случае никаких санкций для работника не последует", - поясняет юрист.