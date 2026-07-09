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Юрист рассказал, можно ли печатать и скачивать личные файлы на работе - РИА Новости, 09.07.2026
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03:12 09.07.2026
Юрист рассказал, можно ли печатать и скачивать личные файлы на работе

Юрист Южалин: работодатель сам может запретить печатать личные файлы на работе

© iStock.com / seb_raДевушка работает за ноутбуком
Девушка работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© iStock.com / seb_ra
Девушка работает за ноутбуком. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трудовое законодательство не запрещает печать и скачивание личных файлов на работе, но работодатель может установить такой запрет.
  • Нарушение запрета на использование рабочего имущества в личных целях может привести к дисциплинарной ответственности.
  • Запрет на скачивание файлов может быть установлен правилами информационной безопасности работодателя, а нарушение этих правил может повлечь материальную ответственность, если будет причинен вред имуществу работодателя.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Трудовое законодательство не запрещает печать и скачивание личных файлов на работе, однако работодатель сам может установить такой запрет - нарушение в таком случае может привести к дисциплинарной ответственности, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
"Закон не устанавливает конкретные требования на этот счет. Такие вопросы обычно регламентируются внутренними локальными актами работодателя, которые работнику необходимо выполнять", - ответил он на вопрос, можно ли печатать на рабочем месте для собственных нужд или скачивать файлы.
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Вопрос о печати на рабочем месте для собственных нужд решается исключительно работодателем в части установления запрета, добавил он. Если работодатель против, чтобы работники использовали имущество работодателя в личных целях, он вправе установить такой запрет.
"Нарушение такого запрета может быть расценено как дисциплинарный проступок с последующим привлечением работника к дисциплинарной ответственности. Если работодатель не против, запрета может и не быть. В этом случае никаких санкций для работника не последует", - поясняет юрист.
Что касается скачивания файлов, здесь ситуация немного сложнее, поскольку речь идет в том числе про информационную безопасность компании, поскольку файлы могут содержать в себе вредоносные программы. Запрет на скачивание файлов может быть установлен правилами информационной безопасности работодателя, а нарушение этих правил может повлечь не только дисциплинарную, но и материальную ответственность, если таким образом будет причинен вред имуществу работодателя.
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Александр ЮжалинSuperJobОбщество
 
 
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