ПВО уничтожила 152 украинских дрона над Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дежурные средства российской ПВО с 8:00 до 20:00 мск в четверг сбили 152 украинских беспилотника.
- БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом и Азовским морем.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 8.00 до 20.00 мск в четверг сбили 152 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 152 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что аппараты были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом и Азовским морем.
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