ПВО уничтожила три беспилотника над Тульской областью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над Тульской областью уничтожили три украинских БПЛА.
- Пострадавших и разрушений зданий и инфраструктуры нет.
РЯЗАНЬ, 9 июл - РИА Новости. Три украинских БПЛА уничтожены над Тульской областью, никто не пострадал, сообщил в четверг губернатор региона Дмитрий Миляев.
"В небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены три украинских беспилотника", - написал Миляев в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что пострадавших нет. Предварительно, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
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