ПВО уничтожила три беспилотника над Тульской областью

РЯЗАНЬ, 9 июл - РИА Новости. Три украинских БПЛА уничтожены над Тульской областью, никто не пострадал, сообщил в четверг губернатор региона Дмитрий Миляев.

Он отметил, что пострадавших нет. Предварительно, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.