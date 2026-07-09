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Силы ПВО сбили 468 БПЛА и девять управляемых авиабомб за сутки - РИА Новости, 09.07.2026
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12:47 09.07.2026
Силы ПВО сбили 468 БПЛА и девять управляемых авиабомб за сутки

МО РФ: силы ПВО сбили 468 БПЛА и девять управляемых авиабомб за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО
Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО за сутки уничтожили 468 беспилотников самолетного типа и девять управляемых авиационных бомб.
  • С начала специальной военной операции уничтожены 177 674 беспилотных летательных аппарата, а также значительное количество другой военной техники.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Силы ПВО за сутки уничтожили 468 беспилотников самолетного типа и девять управляемых авиационных бомб, сообщили Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб и 468 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 177674 беспилотных летательных аппарата, 665 зенитных ракетных комплексов, 30087 танков и других боевых бронированных машин, 1756 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35698 орудий полевой артиллерии и минометов, 66042 единицы специальной военной автомобильной техники.
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БезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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