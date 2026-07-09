Силы ПВО за ночь уничтожили 73 украинских дрона

"В течение ночи в период с 20.00 мск 8 июля текущего года до 07.00 мск 9 июля текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.