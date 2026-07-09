Путин изменил состав Комиссии по экспортному контролю России

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес изменения в состав Комиссии по экспортному контролю РФ, соответствующий указ был опубликован в четверг.

Комиссия по экспортному контролю РФ была создана в 2001 году по указу президента. Основными задачами органа являются обеспечение защиты государственных интересов при осуществлении внешнеэкономической деятельности в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники.