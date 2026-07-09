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Путин изменил состав Комиссии по экспортному контролю России - РИА Новости, 09.07.2026
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19:58 09.07.2026
Путин изменил состав Комиссии по экспортному контролю России

Владимир Путин внес изменения в состав Комиссии по экспортному контролю России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин внес изменения в состав Комиссии по экспортному контролю.
  • В состав комиссии включены заместитель директора СВР России Кудрявцев и заместитель руководителя ФТС России Тимофеев, а бывший замруководитель ФТС России Шкляев исключен из числа членов комиссии.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес изменения в состав Комиссии по экспортному контролю РФ, соответствующий указ был опубликован в четверг.
"Включить в состав комиссии следующих лиц: Кудрявцев Ю.А. - заместитель директора СВР России", - сообщается в документе.
Кроме того, в состав был включен заместитель руководителя ФТС России Алексей Тимофеев. При этом из числа членов комиссии исключен бывший замруководителя ФТС России Сергей Шкляев, перешедший на должность министра по таможенному сотрудничеству ЕЭК.
Комиссия по экспортному контролю РФ была создана в 2001 году по указу президента. Основными задачами органа являются обеспечение защиты государственных интересов при осуществлении внешнеэкономической деятельности в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
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