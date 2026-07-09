МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность главе Большого и Мариинского театров, народному артисту РФ Валерию Гергиеву за активное участие в подготовке общественно значимых мероприятий.

"За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий объявить благодарность президента Российской Федерации... Гергиеву Валерию Абисаловичу - художественному руководителю - директору федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный академический Мариинский театр", генеральному директору федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный академический Большой театр России", - указано в документе.

Также за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий благодарностью президента России отмечены директор центра страноведческого анализа в научно-образовательной сфере РЭУ имени Г.В.Плеханова Владимир Беклямишев, начальник отдела департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России Лев Остапчук, директор Фонда Международной премии мира имени Л.Н. Толстого Доку Завгаев и замдиректора этого фонда Игорь Макеичев.