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Путин объявил благодарность главе Большого и Мариинского театров - РИА Новости, 09.07.2026
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19:34 09.07.2026 (обновлено: 19:46 09.07.2026)
Путин объявил благодарность главе Большого и Мариинского театров

Путин объявил благодарность главе Большого и Мариинского театров Гергиеву

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВалерий Гергиев
Валерий Гергиев - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Валерий Гергиев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин объявил благодарность главе Большого и Мариинского театров Валерию Гергиеву.
  • Благодарность объявлена за активное участие в подготовке общественно значимых мероприятий.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность главе Большого и Мариинского театров, народному артисту РФ Валерию Гергиеву за активное участие в подготовке общественно значимых мероприятий.
Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано в четверг.
"За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий объявить благодарность президента Российской Федерации... Гергиеву Валерию Абисаловичу - художественному руководителю - директору федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный академический Мариинский театр", генеральному директору федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный академический Большой театр России", - указано в документе.
Также за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий благодарностью президента России отмечены директор центра страноведческого анализа в научно-образовательной сфере РЭУ имени Г.В.Плеханова Владимир Беклямишев, начальник отдела департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России Лев Остапчук, директор Фонда Международной премии мира имени Л.Н. Толстого Доку Завгаев и замдиректора этого фонда Игорь Макеичев.
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