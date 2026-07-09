Путин оценил решения международного арбитража против российского бизнеса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин назвал неправовыми решения лондонского и стокгольмского арбитражных судов против российского бизнеса.
- Глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин заявил, что эти решения политически мотивированы.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал неправовыми решения Лондонского и Стокгольмского арбитражных судов, которые они принимают против российского бизнеса.
Глава государства в четверг встретился с главой торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергеем Катыриным. Тот напомнил, что тема работы международного арбитража обсуждалась ранее в рамках Госсовета и упомянул, что Лондонский и Стокгольмский суды работают против российского бизнеса.
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"Принимают неправовые решения", - прокомментировал Путин решения судов Лондона и Стокгольма против российского бизнеса.
Катырин подтвердил это и заявил, что эти решения политически мотивированы.
Путин по итогам заседания президиума Госсовета по вопросу развития экспорта, которое состоялось в сентябре 2024 года, поручил торгово-промышленной палате РФ разработать рекомендации для хозяйствующих субъектов, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, по включению в контракты оговорки об определении Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП России в качестве арбитражного органа.