Путин оценил решения международного арбитража против российского бизнеса

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал неправовыми решения Лондонского и Стокгольмского арбитражных судов, которые они принимают против российского бизнеса.

Катырин подтвердил это и заявил, что эти решения политически мотивированы.

Путин по итогам заседания президиума Госсовета по вопросу развития экспорта, которое состоялось в сентябре 2024 года, поручил торгово-промышленной палате РФ разработать рекомендации для хозяйствующих субъектов, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, по включению в контракты оговорки об определении Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП России в качестве арбитражного органа.