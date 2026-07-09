Путин присвоил звание заслуженного врача Вечорко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Владимир Путин присвоил звание заслуженного врача России главному врачу городской клинической больницы имени Филатова Валерию Вечорко.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного врача РФ главному врачу городской клинической больницы имени Филатова Валерию Вечорко, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Присвоить почетные звания: "Заслуженный врач Российской Федерации" Вечорко Валерию Ивановичу - главному врачу главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница Nº15 имени Филатова Департамента здравоохранения города Москвы", - говорится в документе.
Вечорко 52 года. С июня 2016 года занимает пост главного врача городской клинической больницы имени Филатова. В 2022 году защитил докторскую диссертацию на тему "Клинико-организационное обоснование и разработка системы оказания специализированной медицинской помощи пациентам с вирусной пневмонией, вызванной SARS-COV-2". Имеет ученое звание доцента, сертификаты по специальностям "организация здравоохранения и общественное здоровье", "терапия".
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