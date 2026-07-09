Путин присвоил звание заслуженного врача Вечорко

Вечорко 52 года. С июня 2016 года занимает пост главного врача городской клинической больницы имени Филатова. В 2022 году защитил докторскую диссертацию на тему "Клинико-организационное обоснование и разработка системы оказания специализированной медицинской помощи пациентам с вирусной пневмонией, вызванной SARS-COV-2". Имеет ученое звание доцента, сертификаты по специальностям "организация здравоохранения и общественное здоровье", "терапия".