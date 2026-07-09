Рейтинг@Mail.ru
Путин присвоил звание заслуженного врача Вечорко - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:40 09.07.2026
Путин присвоил звание заслуженного врача Вечорко

Владимир Путин присвоил звание заслуженного врача Валерию Вечорко

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковГлавный врач Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко
Главный врач Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Главный врач Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Владимир Путин присвоил звание заслуженного врача России главному врачу городской клинической больницы имени Филатова Валерию Вечорко.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного врача РФ главному врачу городской клинической больницы имени Филатова Валерию Вечорко, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Присвоить почетные звания: "Заслуженный врач Российской Федерации" Вечорко Валерию Ивановичу - главному врачу главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница Nº15 имени Филатова Департамента здравоохранения города Москвы", - говорится в документе.
Вечорко 52 года. С июня 2016 года занимает пост главного врача городской клинической больницы имени Филатова. В 2022 году защитил докторскую диссертацию на тему "Клинико-организационное обоснование и разработка системы оказания специализированной медицинской помощи пациентам с вирусной пневмонией, вызванной SARS-COV-2". Имеет ученое звание доцента, сертификаты по специальностям "организация здравоохранения и общественное здоровье", "терапия".
Художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета, народный артист России Борис Эйфман - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Путин присвоил звание Героя Труда Борису Эйфману
Вчера, 13:15
 
РоссияМоскваВалерий ВечоркоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала