Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил отметить 150-летие со дня рождения святителя Луки Крымского - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:28 09.07.2026 (обновлено: 13:29 09.07.2026)
Путин поручил отметить 150-летие со дня рождения святителя Луки Крымского

Путин поручил отпраздновать 150-летие со дня рождения святителя Луки Крымского

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поручил отпраздновать в 2027 году 150-летие со дня рождения святителя Луки Крымского.
  • Празднование связано со значительным вкладом святителя Луки Крымского в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций, а также в развитие медицины и науки.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил отпраздновать в 2027 году 150-летие со дня рождения святителя Луки Крымского, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Учитывая значительный вклад святителя Луки Крымского в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций, развитие медицины, науки и в связи с исполняющимся в 2027 году 150-летием со дня его рождения, постановляю: провести в 2027 году мероприятия, посвященные празднованию 150-летия со дня рождения святителя Луки Крымского", - говорится в указе.
Лука Крымский, в миру - Валентин Войно-Ясенецкий, был основателем школы гнойной хирургии, а также архиереем, постригшимся в монахи в мае 1923 года. Был трижды репрессирован и провел в ссылках в общей сложности 11 лет. Реабилитирован в годы перестройки. Архиепископ скончался в 1961 году в Симферополе. Причислен РПЦ к лику местночтимых святых в 1995 году.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Путин посмертно наградил медалью Луки Крымского сотрудников скорой
17 сентября 2025, 19:29
 
РоссияСимферопольВладимир ПутинРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала