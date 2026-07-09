Путин поручил отметить 150-летие со дня рождения святителя Луки Крымского

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин поручил отпраздновать в 2027 году 150-летие со дня рождения святителя Луки Крымского.
- Празднование связано со значительным вкладом святителя Луки Крымского в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций, а также в развитие медицины и науки.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил отпраздновать в 2027 году 150-летие со дня рождения святителя Луки Крымского, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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"Учитывая значительный вклад святителя Луки Крымского в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций, развитие медицины, науки и в связи с исполняющимся в 2027 году 150-летием со дня его рождения, постановляю: провести в 2027 году мероприятия, посвященные празднованию 150-летия со дня рождения святителя Луки Крымского", - говорится в указе.
Лука Крымский, в миру - Валентин Войно-Ясенецкий, был основателем школы гнойной хирургии, а также архиереем, постригшимся в монахи в мае 1923 года. Был трижды репрессирован и провел в ссылках в общей сложности 11 лет. Реабилитирован в годы перестройки. Архиепископ скончался в 1961 году в Симферополе. Причислен РПЦ к лику местночтимых святых в 1995 году.
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