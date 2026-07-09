Путин поручил содействовать продвижению русского языка

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин поручил Совету по русскому языку содействовать Международной организации по русскому языку в поддержке и продвижении русского как языка межнационального общения.

Путин также поручил представить проект указа о внесении изменений в Основы государственной языковой политики России.

Ответственной за исполнение поручений назначена председатель Совета при президенте по русскому языку Елена Ямпольская.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Совету по русскому языку содействовать Международной организации по русскому языку в поддержке и продвижении русского как языка межнационального общения, сообщил Кремль.

Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по русскому языку.

"Совету при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации... оказывать Международной организации по русскому языку методическое и экспертное содействие по вопросам поддержки и продвижения русского языка как языка межнационального общения. Доклад - до 1 марта 2027 года, далее - один раз в год", - говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, Путин поручил представить проект указа о внесении изменений в Основы государственной языковой политики России

"Предусмотрев в том числе, что начиная с 2027 года государственный доклад о реализации государственной языковой политики Российской Федерации представляется правительством Российской Федерации президенту Российской Федерации и палатам Федерального Собрания Российской Федерации ежегодно, не позднее 1 мая года, следующего за отчетным. Срок - 1 октября 2026 года", - уточняется в сообщении.