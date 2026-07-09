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Путин поручил содействовать продвижению русского языка - РИА Новости, 09.07.2026
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13:19 09.07.2026
Путин поручил содействовать продвижению русского языка

Путин поручил продвигать русский как язык межнационального общения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поручил Совету по русскому языку содействовать Международной организации по русскому языку в поддержке и продвижении русского как языка межнационального общения.
  • Путин также поручил представить проект указа о внесении изменений в Основы государственной языковой политики России.
  • Ответственной за исполнение поручений назначена председатель Совета при президенте по русскому языку Елена Ямпольская.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Совету по русскому языку содействовать Международной организации по русскому языку в поддержке и продвижении русского как языка межнационального общения, сообщил Кремль.
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по русскому языку.
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"Совету при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации... оказывать Международной организации по русскому языку методическое и экспертное содействие по вопросам поддержки и продвижения русского языка как языка межнационального общения. Доклад - до 1 марта 2027 года, далее - один раз в год", - говорится в сообщении Кремля.
Кроме того, Путин поручил представить проект указа о внесении изменений в Основы государственной языковой политики России.
"Предусмотрев в том числе, что начиная с 2027 года государственный доклад о реализации государственной языковой политики Российской Федерации представляется правительством Российской Федерации президенту Российской Федерации и палатам Федерального Собрания Российской Федерации ежегодно, не позднее 1 мая года, следующего за отчетным. Срок - 1 октября 2026 года", - уточняется в сообщении.
Ответственным за исполнением поручений назначена председатель Совета при президенте РФ по русскому языку Елена Ямпольская.
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