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Путин поручил проверить соответствие учебников русского языка заданиям ЕГЭ - РИА Новости, 09.07.2026
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12:53 09.07.2026 (обновлено: 13:19 09.07.2026)
Путин поручил проверить соответствие учебников русского языка заданиям ЕГЭ

Путин поручил проверить соответствие учебников по русскому языку заданиям ЕГЭ

© РИА Новости / Илья ПиталевУрок русского языка
Урок русского языка - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Урок русского языка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поручил Рособрнадзору проанализировать, насколько школьные учебники по русскому языку и литературе соответствуют заданиям в ЕГЭ.
  • Рособрнадзор должен обеспечить приведение содержания контрольных измерительных материалов в соответствие с содержанием единой государственной линейки школьных учебников по русскому языку и литературе.
  • Доклад необходимо представить до 1 марта 2028 года, далее — один раз в год, ответственным назначен руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Рособрнадзору проанализировать, насколько школьные учебники по русскому языку и литературе соответствуют заданиям в ЕГЭ.
Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России приводит пресс-служба Кремля.
«

"Рособрнадзору провести анализ соответствия содержания контрольных измерительных материалов, используемых при проведении всероссийских проверочных работ и государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по учебным предметам "Русский язык" и "Литература", содержанию единой государственной линейки школьных учебников по русскому языку и литературе, созданной во исполнение подпункта "б" пункта 5 перечня поручений президента Российской Федерации от 30 декабря 2024 года № Пр-2814", - говорится в поручении.

По результатам анализа Рособнадзор должен обеспечить приведение содержания контрольных измерительных материалов в соответствие с содержанием единой государственной линейки школьных учебников по русскому языку и литературе, отмечается в документе.
Доклад необходимо представить до 1 марта 2028 года, далее - один раз в год, ответственным назначен руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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