Путин поручил подготовить проект указа о создании "Пушкинского общества"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить проект указа о создании организации «Российское Пушкинское общество».
- Доклад необходимо представить до 1 декабря 2026 года, ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить проект президентского указа о создании организации "Российское Пушкинское общество".
Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России приводит пресс-служба Кремля.
"Проект указа Президента Российской Федерации о создании общероссийской общественно-государственной организации "Российское Пушкинское общество", - говорится в сообщении.
Доклад необходимо представить до 1 декабря 2026 года, ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин.