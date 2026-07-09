Президент Владимир Путин и президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин во время встречи

Президент Владимир Путин и президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин во время встречи

Путин обсудил с главой ТПП работу палаты по борьбе с коррупцией

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин обсудил с главой Торгово-промышленной палаты РФ Сергеем Катыриным работу палаты по борьбе с коррупцией.

ТПП ежегодно проводит опрос «Бизнес-барометр коррупции», в котором участвуют около 40 тысяч респондентов.

Итоги опроса «Бизнес-барометр коррупции» рассылаются во все органы власти.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с главой торгово-промышленной палаты РФ (ТПП) Сергеем Катыриным работу палаты по борьбе с коррупцией.

Путин в четверг встретился с Катыриным в Кремле.

"Как ТПП работает в сфере борьбы с коррупцией?" - спросил президент.

Катырин рассказал, что ТПП ежегодно проводит опрос "Бизнес-барометр коррупции", в нем принимают участие порядка 40 тысяч респондентов. Затем его итоги рассылаются во все органы власти.

"Очень серьезный и важный опрос, который дает возможность посмотреть, в каких направлениях, в каких областях, где на данном этапе наибольшие вообще коррупционные возможности есть и где больше всего коррупции", - пояснил Катырин.