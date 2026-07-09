Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с главой ТПП работу палаты по борьбе с коррупцией - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 09.07.2026
Путин обсудил с главой ТПП работу палаты по борьбе с коррупцией

Путин обсудил с главой ТПП Катыриным работу палаты по борьбе с коррупцией

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин во время встречи
Президент Владимир Путин и президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин и президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин обсудил с главой Торгово-промышленной палаты РФ Сергеем Катыриным работу палаты по борьбе с коррупцией.
  • ТПП ежегодно проводит опрос «Бизнес-барометр коррупции», в котором участвуют около 40 тысяч респондентов.
  • Итоги опроса «Бизнес-барометр коррупции» рассылаются во все органы власти.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с главой торгово-промышленной палаты РФ (ТПП) Сергеем Катыриным работу палаты по борьбе с коррупцией.
Путин в четверг встретился с Катыриным в Кремле.
Флаги России на фоне Спасской башни - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
В Кремле назвали развитие экономики главной темой для правительства
8 июля, 12:54
"Как ТПП работает в сфере борьбы с коррупцией?" - спросил президент.
Катырин рассказал, что ТПП ежегодно проводит опрос "Бизнес-барометр коррупции", в нем принимают участие порядка 40 тысяч респондентов. Затем его итоги рассылаются во все органы власти.
"Очень серьезный и важный опрос, который дает возможность посмотреть, в каких направлениях, в каких областях, где на данном этапе наибольшие вообще коррупционные возможности есть и где больше всего коррупции", - пояснил Катырин.
"В разные годы разные вещи на первое место ставятся. Когда-то налоговые проверки были, это уже давно. Про налоговую, кстати говоря, теперь вообще в опросах никто не упоминает, она теперь так работает, что про нее мало кто вспоминает в этой части", - добавил глава ТПП.
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Госдума приняла закон, упрощающий продажу изъятых у коррупционеров квартир
23 июня, 16:23
 
РоссияСергей КатыринВладимир ПутинТоргово-промышленная палата РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала