Путин обсудил с главой ТПП работу палаты по борьбе с коррупцией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин обсудил с главой Торгово-промышленной палаты РФ Сергеем Катыриным работу палаты по борьбе с коррупцией.
- ТПП ежегодно проводит опрос «Бизнес-барометр коррупции», в котором участвуют около 40 тысяч респондентов.
- Итоги опроса «Бизнес-барометр коррупции» рассылаются во все органы власти.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с главой торгово-промышленной палаты РФ (ТПП) Сергеем Катыриным работу палаты по борьбе с коррупцией.
"Как ТПП работает в сфере борьбы с коррупцией?" - спросил президент.
Катырин рассказал, что ТПП ежегодно проводит опрос "Бизнес-барометр коррупции", в нем принимают участие порядка 40 тысяч респондентов. Затем его итоги рассылаются во все органы власти.
"Очень серьезный и важный опрос, который дает возможность посмотреть, в каких направлениях, в каких областях, где на данном этапе наибольшие вообще коррупционные возможности есть и где больше всего коррупции", - пояснил Катырин.
"В разные годы разные вещи на первое место ставятся. Когда-то налоговые проверки были, это уже давно. Про налоговую, кстати говоря, теперь вообще в опросах никто не упоминает, она теперь так работает, что про нее мало кто вспоминает в этой части", - добавил глава ТПП.