Путин принял в Кремле главу торгово-промышленной палаты

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"Сергей Николаевич, у нас система ТПП (торгово-промышленной палаты - ред.) объединяет сколько, 130 торгово-промышленных палат региона, да? Это примерно 57 тысяч организаций? Огромная организация", - отметил Путин в ходе встречи.