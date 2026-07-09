Путин принял в Кремле главу торгово-промышленной палаты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал торгово-промышленную палату очень важной организацией.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным.
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"Сергей Николаевич, у нас система ТПП (торгово-промышленной палаты - ред.) объединяет сколько, 130 торгово-промышленных палат региона, да? Это примерно 57 тысяч организаций? Огромная организация", - отметил Путин в ходе встречи.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, анонсируя встречу, называл торгово-промышленную палату очень важной организацией, выполняющей значимые функции для делового сообщества.
Предыдущая рабочая встреча Путина с Катыриным в Кремле проходила в феврале 2021 года. Тогда глава организации проинформировал главу государства о результатах работы торгово-промышленной палаты.