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Путин дал поручение по поддержке литературы на языках народов России - РИА Новости, 09.07.2026
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12:55 09.07.2026 (обновлено: 13:17 09.07.2026)
Путин дал поручение по поддержке литературы на языках народов России

Путин поручил дать предложения о поддержке литературы на языках народов РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить предложения о государственной поддержке издания и распространения художественной литературы на языках народов РФ.
  • Ответственным за выполнение поручения определен премьер-министр РФ Михаил Мишустин, срок выполнения — 1 декабря 2026 года.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить предложения о государственной поддержке издания и распространения художественной литературы на языках народов РФ.
Глава государства в четверг утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, состоявшегося 2 июня.
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"Правительству Российской Федерации: подготовить при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации и представить предложения о государственной поддержке издания и распространения художественной литературы на языках народов Российской Федерации. Срок - 1 декабря 2026 года", - сообщается в перечне поручений.
Ответственным определен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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