Путин дал поручение по поддержке литературы на языках народов России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить предложения о государственной поддержке издания и распространения художественной литературы на языках народов РФ.
- Ответственным за выполнение поручения определен премьер-министр РФ Михаил Мишустин, срок выполнения — 1 декабря 2026 года.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить предложения о государственной поддержке издания и распространения художественной литературы на языках народов РФ.
Глава государства в четверг утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, состоявшегося 2 июня.
"Правительству Российской Федерации: подготовить при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации и представить предложения о государственной поддержке издания и распространения художественной литературы на языках народов Российской Федерации. Срок - 1 декабря 2026 года", - сообщается в перечне поручений.
Ответственным определен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.