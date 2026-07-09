Путин поручил правительству подготовить проект указа о Дне детской книги

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить проект указа об установлении Дня детской книги.
- Проект указа должен быть подготовлен по согласованию с президиумом Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить проект указа президента об установлении Дня детской книги, сообщила пресс-служба Кремля.
В пресс-службе привели перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
"Правительству Российской Федерации: подготовить по согласованию с президиумом Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации и представить: проект указа президента Российской Федерации об установлении Дня детской книги", - говорится в документе.