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Путин поручил правительству подготовить проект указа о Дне детской книги - РИА Новости, 09.07.2026
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12:49 09.07.2026 (обновлено: 13:18 09.07.2026)
Путин поручил правительству подготовить проект указа о Дне детской книги

Путин поручил правительству подготовить указ об установлении Дня детской книги

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить проект указа об установлении Дня детской книги.
  • Проект указа должен быть подготовлен по согласованию с президиумом Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить проект указа президента об установлении Дня детской книги, сообщила пресс-служба Кремля.
В пресс-службе привели перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
"Правительству Российской Федерации: подготовить по согласованию с президиумом Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации и представить: проект указа президента Российской Федерации об установлении Дня детской книги", - говорится в документе.
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