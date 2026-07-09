Путин поручил включить курс по русскому языку в программу вузов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин поручил включить курс «Русский язык как государственный» в программу вузов.
- Доклад о выполнении поручения должен быть представлен до 1 декабря 2029 года, ответственным назначен министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил включить курс "Русский язык как государственный" в программу вузов.
Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России приводит пресс-служба Кремля.
"Минобрнауки России с учетом ранее данных поручений обеспечить включение дисциплины (модуля) "Русский язык как государственный" в обновленные федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (социогуманитарную часть "фундаментального ядра")", - говорится в сообщении.
Доклад необходимо представить до 1 декабря 2029 года, ответственным назначен министр науки и высшего образования Валерий Фальков.