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Путин поручил включить курс по русскому языку в программу вузов - РИА Новости, 09.07.2026
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12:48 09.07.2026 (обновлено: 13:18 09.07.2026)
Путин поручил включить курс по русскому языку в программу вузов

Путин поручил включить курс "Русский язык как государственный" в программу вузов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поручил включить курс «Русский язык как государственный» в программу вузов.
  • Доклад о выполнении поручения должен быть представлен до 1 декабря 2029 года, ответственным назначен министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил включить курс "Русский язык как государственный" в программу вузов.
Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России приводит пресс-служба Кремля.
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"Минобрнауки России с учетом ранее данных поручений обеспечить включение дисциплины (модуля) "Русский язык как государственный" в обновленные федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (социогуманитарную часть "фундаментального ядра")", - говорится в сообщении.
Доклад необходимо представить до 1 декабря 2029 года, ответственным назначен министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинВалерий Фальков
 
 
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