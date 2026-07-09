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Путин внес в Госдуму на ратификацию протокол об упрощении ВТС с Белоруссией - РИА Новости, 09.07.2026
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09:33 09.07.2026
Путин внес в Госдуму на ратификацию протокол об упрощении ВТС с Белоруссией

Путин внес в Госдуму на ратификацию протокол об улучшении ВТС с Белоруссией

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию протокол об изменениях в договор о военно-техническом сотрудничестве с Белоруссией.
  • Протокол направлен на совершенствование и упрощение порядка военно-технического сотрудничества между Россией и Белоруссией.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию протокол об изменениях в договор о военно-техническом сотрудничестве с Белоруссией, документ доступен в думской электронной базе.
"Ратифицировать Протокол о внесении изменений в Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года, подписанный в городе Москве 23 декабря 2025 года", - сказано в тексте проекта федерального закона.
Уточняется, что протокол направлен на совершенствование и упрощение порядка осуществления военно-технического сотрудничества между Россией и Белоруссией.
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