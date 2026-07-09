Путин внес в Госдуму на ратификацию протокол об упрощении ВТС с Белоруссией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию протокол об изменениях в договор о военно-техническом сотрудничестве с Белоруссией.
- Протокол направлен на совершенствование и упрощение порядка военно-технического сотрудничества между Россией и Белоруссией.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию протокол об изменениях в договор о военно-техническом сотрудничестве с Белоруссией, документ доступен в думской электронной базе.
Уточняется, что протокол направлен на совершенствование и упрощение порядка осуществления военно-технического сотрудничества между Россией и Белоруссией.