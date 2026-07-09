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Умер Владимир Филимонов - РИА Новости, 09.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:03 09.07.2026 (обновлено: 20:20 09.07.2026)
Умер Владимир Филимонов

Умер креативный продюсер РЕН ТВ Владимир Филимонов

© Фото : РЕН ТВ|Новости/TelegramКреативный продюсер РЕН ТВ Владимир Филимонов
Креативный продюсер РЕН ТВ Владимир Филимонов - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : РЕН ТВ|Новости/Telegram
Креативный продюсер РЕН ТВ Владимир Филимонов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Креативный продюсер РЕН ТВ, руководитель дирекции производства кино и сериалов Владимир Филимонов умер 9 июля.
  • В сообщении РЕН ТВ отмечается, что вклад Филимонова в развитие отечественного телепроизводства стал целой эпохой.
  • Генеральный директор МИЦ «Известия» и телеканала РЕН ТВ Владимир Тюлин выразил соболезнования родным и близким Филимонова, назвав его надежным другом и большим профессионалом.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Креативный продюсер РЕН ТВ, руководитель дирекции производства кино и сериалов Владимир Филимонов умер на 64-м году, сообщил телеканал.
"Креативный продюсер РЕН ТВ, руководитель дирекции производства кино и сериалов Владимир Филимонов ушел из жизни в четверг, 9 июля. Его вклад в развитие отечественного телепроизводства стал целой эпохой, а фильмография включила в себя множество знаковых проектов, ставших популярными у миллионов зрителей", — говорится в сообщении в Telegram-канале РЕН ТВ.
Генеральный директор МИЦ "Известия" и телеканала РЕН ТВ Владимир Тюлин выразил соболезнования родным и близким Филимонова, отметив, что тот был его настоящим другом.
"Мы потеряли не просто коллегу. Володя был настоящим другом, с которым мы проработали бок о бок 25 лет. Он был надежным, честным, бесконечно добрым и бескорыстным. А еще он был большим профессионалом, каких мало, обладал уникальным чутьем и, конечно, талантом", — приводятся в сообщении слова Тюлина.
Продюсер, режиссер, сценарист Владимир Николаевич Филимонов родился 29 ноября 1963 года. Среди работ продюсера такие картины, как "Зло", "Операция "Неман", "Банда "ЗИГ ЗАГ", "Варяг", "Отцы", "Беглец" и "Крутые меры". Также он работал над проектами "Операция "Карпаты" 1, 2", "СМЕРШ. Продолжение" и другими. Также сыграл роли в фильмах "Кадетство", "Возвращение "Броненосца".
 
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