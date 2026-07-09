Умер Владимир Филимонов

Краткий пересказ от РИА ИИ Креативный продюсер РЕН ТВ, руководитель дирекции производства кино и сериалов Владимир Филимонов умер 9 июля.

В сообщении РЕН ТВ отмечается, что вклад Филимонова в развитие отечественного телепроизводства стал целой эпохой.

Генеральный директор МИЦ «Известия» и телеканала РЕН ТВ Владимир Тюлин выразил соболезнования родным и близким Филимонова, назвав его надежным другом и большим профессионалом.

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Креативный продюсер РЕН ТВ, руководитель дирекции производства кино и сериалов Владимир Филимонов умер на 64-м году, сообщил телеканал.

"Креативный продюсер РЕН ТВ, руководитель дирекции производства кино и сериалов Владимир Филимонов ушел из жизни в четверг, 9 июля. Его вклад в развитие отечественного телепроизводства стал целой эпохой, а фильмография включила в себя множество знаковых проектов, ставших популярными у миллионов зрителей", — говорится в сообщении в Telegram-канале РЕН ТВ.

Генеральный директор МИЦ "Известия" и телеканала РЕН ТВ Владимир Тюлин выразил соболезнования родным и близким Филимонова, отметив, что тот был его настоящим другом.

"Мы потеряли не просто коллегу. Володя был настоящим другом, с которым мы проработали бок о бок 25 лет. Он был надежным, честным, бесконечно добрым и бескорыстным. А еще он был большим профессионалом, каких мало, обладал уникальным чутьем и, конечно, талантом", — приводятся в сообщении слова Тюлина.